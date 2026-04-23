Alcalde de Bucaramanga reclama a Findeter por retrasos en obras de tres colegios

Un nuevo llamado de atención hizo el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, a la Financiera de Desarrollo Territorial, Findeter, y al contratista encargado de las obras en la Institución Educativa Dámaso Zapata, ante el bajo avance del proyecto de mejoramiento de infraestructura.

Durante una visita al plantel, el mandatario cuestionó que, pese a los compromisos adquiridos hace tres meses, las obras no muestran resultados concretos.

“Hoy hace 3 meses vinimos aquí al colegio y dentro del acta quedó establecido que comenzábamos. Le hemos hecho una serie de seguimientos, una serie de requerimientos. Vamos a acceder a una petición que ellos realizaron en ampliación de un plazo de 1 mes que nuestra Secretaría de Infraestructura y nuestro rector también lo avalaron de acuerdo con unas situaciones razonables. Todo nuestro apoyo, pero siempre y cuando respetando los tiempos porque son muchos los niños los que están esperando unas mejores instalaciones en su colegio, unos mejores salones”, afirmó.

El alcalde Portilla insistió en que, aunque la administración ha sido flexible frente a solicitudes del contratista, en el caso del colegio Tecnológico, no se pueden seguir acumulando retrasos. Por ello, reiteró el llamado a acelerar la ejecución de las obras y cumplir con los compromisos adquiridos con la comunidad educativa.



El proyecto hace parte de un paquete de inversiones aprobado en mayo de 2023, cuando el Concejo de Bucaramanga autorizó un empréstito por $80.000 millones de pesos para intervenir tres instituciones educativas de la ciudad: el Dámaso Zapata, el INEM y el Colegio Santander. Sin embargo, tres años después, las obras no registran avances significativos, lo que ha incrementado la preocupación en la comunidad educativa.

A esta situación se suman las voces de otros planteles. El rector del INEM, Fabio Santos, aseguró que su institución también se ha visto afectada por los retrasos asociados al contrato 166, suscrito desde la administración anterior.

“El contrato contemplaba una serie de obras para reestructurar y reacondicionar el bloque amarillo, donde están los salones de clase. Todo lo que correspondía a la institución educativa y a la administración municipal quedó listo desde abril de 2025. Solo faltaba subir la licitación al SECOP para iniciar el proceso de contratación”, explicó.

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El directivo cuestionó que, mientras en otros colegios se han anunciado o iniciado intervenciones sin contar con estudios completos, en el INEM el proceso sigue detenido.

“Había un compromiso de Findeter para que a más tardar el 10 de marzo se iniciara el proceso, pero a la fecha no ha ocurrido nada. No hemos recibido respuesta y la preocupación sigue creciendo”, agregó.

Las demoras ya empiezan a impactar las condiciones en las que reciben clases cientos de estudiantes, quienes continúan a la espera de mejoras en infraestructura y ambientes pedagógicos.

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La Alcaldía anunció que mantendrá el seguimiento a estos proyectos y espera que en el corto plazo se evidencien avances concretos en las intervenciones previstas para los tres colegios de Bucaramanga.