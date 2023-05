Aprueban préstamo de $80.000 millones para adecuar infraestructura educativa en Bucaramanga

Luego de varios desencuentros entre algunos concejales de Bucaramanga fue aprobado un préstamo de 80.000 mil millones de pesos para arreglar la infraestructura de tres colegios de la ciudad, los cuales son el Colegio Dámaso Zapata, Inem y el Colegio Santander.

“En Bucaramanga hay un pendiente histórico de más de 40 años, es decir que hay un rezago en la infraestructura educativa sobre todo en los colegios públicos, nosotros hemos hecho una apuesta fuerte porque los recursos de alguna manera son limitados, pero el Concejo municipal, once concejales comprometidos con el futuro de los jóvenes aprobaron un endeudamiento cercano a los 80 mil millones de pesos y esto no resuelve esa problemática, esto es el inicio de una verdadera transformación en esta materia”, dijo el Alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas .

Es una buena noticia para la educación pública de Bucaramanga la aprobación del Concejo de los recursos para iniciar la reconstrucción del Inem, Santander y la siguiente fase del Dámaso Zapata; colegios emblemáticos que han estado abandonados durante los últimos 40 años. — Juan Carlos Cárdenas (@JCardenasRey) May 18, 2023

En medio de los debates para aprobar el préstamo varios concejales de la ciudad se opusieron a la propuesta de que el municipio se endeude para mejorar sus colegios, lo que generó el rechazo de las comunidades educativas.

El concejal Carlos Parra, aseguró que era un error aprobar los 80 mil millones. "Vamos a tener deudas por 20 años", señaló.

Para sentir pena ajena el debate de hoy en el Concejo... — Carlos Parra (@CarlosParraBUC) May 17, 2023

“No podemos dejar esas brechas de que los colegios públicos sean olvidados o abandonados, tienen que ser dignos porque eso va a impactar en algo importante y es que se reduzca la deserción escolar, que los muchachos sientan que tienen colegios de calidad con totas las comodidades, que se apropien de todas sus instituciones y este es el primer paso, no va ser suficiente vuelvo y repito, van a ser tres colegios públicos que van a impactar a cerca de 15 estudiantes”, agregó el alcalde Cárdenas.

El alcalde Juan Carlos Cárdenas además manifestó que: “Esperamos que los próximos gobiernos de Bucaramanga sigan en ese gran compromiso, pensar no el resultado del corto plazo si no, que la ciudad tenga oportunidades y que los jóvenes no solamente tengan la infraestructura porque acá también hemos triplicado las becas, nosotros pasamos de 700 a 2.100 becas, también vamos a dejar la política pública de bilingüismo, algo que es muy importante para que los muchachos avancen en sus estudios”.