Findeter desembolsó $4,2 billones en 2025 para financiar 551 proyectos en todo el país

De acuerdo con la entidad, el 87 % de los municipios beneficiados pertenecen a las categorías 3, 4, 5 y 6, es decir, aquellos con menor capacidad económica y mayores rezagos en infraestructura y servicios públicos. Estas inversiones se alinean con las metas del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Uno de los ejes más destacados fue la línea de Vivienda de Interés Social y Prioritario (VIS-VIP). A través de este programa se desembolsaron $994.882 millones, recursos que hicieron posible la financiación de 4.320 viviendas en 184 municipios, de los cuales 127 corresponden a territorios con mayores desafíos sociales.

El componente de eficiencia energética también tuvo un papel central. En este sector se destinaron $1,43 billones para proyectos en 120 municipios, 90 de ellos de categorías 3 a 6. Estas inversiones respaldaron iniciativas de acceso, cobertura y modernización energética, consideradas clave dentro del proceso de transición energética justa.

En Procuraduría, denunciaron posibles hechos de nepotismo y conflicto de interés en Findeter

Otra línea prioritaria fue la de fortalecimiento institucional, orientada a mejorar las condiciones financieras de departamentos y municipios. Con desembolsos por $613.847 millones, Findeter apoyó a 165 entidades territoriales en procesos de saneamiento fiscal, modernización administrativa y ejecución de planes de desarrollo.



La entidad también amplió su trabajo con intermediarios financieros del sector solidario. A través de cooperativas, cajas de compensación y fondos de empleados se canalizaron $80.817 millones, con impacto en 83 municipios, principalmente en proyectos de desarrollo urbano y minero-energético.

“Estas cifras reflejan una banca de desarrollo conectada con los desafíos reales del territorio. Las inversiones evidencian el objetivo de contribuir de manera eficiente al cierre de brechas en los municipios con mayores necesidades del país”, afirmó el presidente de Findeter, Carlos Alberto Saad Llinás.

Con estos resultados, Findeter consolida su papel como actor clave en la financiación del desarrollo territorial, enfocando sus recursos en proyectos de infraestructura social, acceso a vivienda, eficiencia energética y fortalecimiento de la gestión pública local.