En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario congresistas
Ataque que Cauca
Accidentes de trenes España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  /  En Procuraduría, denunciaron posibles hechos de nepotismo y conflicto de interés en Findeter
Primicia

En Procuraduría, denunciaron posibles hechos de nepotismo y conflicto de interés en Findeter

La denuncia de Enciso habla de la relación familiar entre dos altos funcionarios y el exdirector de la entidad, Juan Carlos Muñiz; así como lo que sería la firma de un convenio interadministrativo por valor de $22.000 millones.

Publicidad

Publicidad

Publicidad