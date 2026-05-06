Buscan a 4 sospechosos por crimen de auxiliar de vuelo en Antioquia: dos tienen orden de captura

Las investigaciones por la muerte de Eric Gutiérrez, el auxiliar de vuelo de American Airlines que fue hallado muerto en el Suroeste antioqueño, avanzan en Medellín desde donde pudo confirmar que hay cuatro personas vinculadas al proceso, dos de ellas con orden de captura vigente.

Hay que mencionar que ciudadano estadounidense desapareció luego de una noche de rumba en Medellín e Itagüí y fue encontrado cinco días después en el sector Puente Iglesias en donde empezaron las pesquisas que hoy tienen a varios sospechosos entre ceja y ceja de las autoridades.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, aseguró que tras la fiesta a la que salió el auxiliar de vuelo y en donde se habría encontrado con su víctimarios, ya hay serios indicios de los presuntos responsables del crimen.

"Se tienen cautro personas identificadas como participantes de los hechos. Dos de esas personas ya tienen orden de captura, y se está priorizando la ubicación precisamente para dar con la captura de estos tipos", declaró el funcionario.



Por ahora las labores de diferentes autoridades a nivel local estan centradas en determinar con exactitud quiénes están detrás del asesinato de Eric Gutiérrez, ya que el dictamen de Medicina Legal arrojó que en extranjero no murió por causas naturales.

Una de las principales hipótesis que tienen en la capital de Antioquia es que, al parecer, el auxiliar de vuelo estuvo con personas vinculadas a un grupo delincuencial que usa estupefacientes para hurtar a personas y extranjeros en diferentes zonas del Valle de Aburrá.