Salen a la luz detalles de la muerte de auxiliar de vuelo estadounidense en Medellín

La ciudad de Medellín sigue en conmoción tras confirmarse el hallazgo sin vida de Eric Fernando Gutiérrez Molina, auxiliar de vuelo de American Airlines que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 22 de marzo.

Lo que comenzó como una salida nocturna en el sector de El Poblado terminó en una intensa búsqueda que concluyó cinco días después, cuando su cuerpo fue encontrado en una zona boscosa del suroeste antioqueño, entre el municipio de Jericó y el sector de Puente Iglesias. El alcalde Federico Gutiérrez fue quien informó oficialmente a la familia de la víctima y a autoridades diplomáticas de Estados Unidos.

Extranjero desaparecido en Medellín. Foto: suministrada.

"El sábado por la tarde noche me dijo que ya iba a llegar a Medellín, que estaba intentando salir con sus compañeros de vuelo. Yo le dije que ok, claro, yo me fui a dormir. Entonces desde ese sábado fue la última comunicación que yo tuve con él", relató en Noticias Caracol Ernesto Carranza, amigo del hombre.

De acuerdo con las primeras indagaciones, el ciudadano estadounidense, de 32 años y residente en el área de Dallas-Fort Worth, había llegado a Medellín en un vuelo procedente de Miami y posteriormente salió con compañeros de trabajo.



Registros de geolocalización y testimonios señalaron que luego se habría reunido con un grupo de personas con quienes se desplazó hacia el municipio de Itagüí, punto en el que se perdió todo rastro de su paradero.

En medio de la investigación, las autoridades ubicaron a una mujer que lo acompañaba, quien fue hallada en estado de desorientación, convirtiéndose en un elemento clave dentro del caso.

"Y la última vez que la ubicación de su teléfono pudimos verla, ya no estaba contestando el teléfono, ya no, ni contestaba los mensajes ni las llamadas. Entonces, eso sí fue alerta. No estaba cerca del hotel", indicó Sharom Gil, otra de sus amigas.

Publicidad

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, confirmó que ya fueron identificadas algunas de las personas y vehículos que estuvieron con Gutiérrez Molina antes de su desaparición. Según explicó, una de las hipótesis más fuertes apunta a un posible caso de hurto mediante el uso de escopolamina.

Esta hipótesis tomó fuerza tras conocerse el dictamen de Medicina Legal, que descartó causas naturales en la muerte del auxiliar de vuelo. La identificación del cuerpo se logró mediante un trabajo conjunto entre autoridades colombianas y agencias internacionales, incluido el FBI, utilizando huellas dactilares para confirmar plenamente la identidad.

Frente a este hecho, el alcalde Federico Gutiérrez aseguró que se desplegarán todas las capacidades institucionales para dar con los responsables. Entre tanto, familiares y allegados de la víctima han solicitado respeto por su memoria y han rechazado versiones que desvíen la atención de la investigación.