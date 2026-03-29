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Blu Radio  / Sociedad  / Salen a la luz detalles de la muerte de auxiliar de vuelo estadounidense en Medellín

Salen a la luz detalles de la muerte de auxiliar de vuelo estadounidense en Medellín

En medio de la investigación, las autoridades ubicaron a una mujer que lo acompañaba, convirtiéndose en un elemento clave dentro del caso.

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