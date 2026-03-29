Confirman muerte de auxiliar de vuelo estadounidense en Medellín; no fue por causas naturales

La información que se había dado de manera preliminar hace unas horas terminó confirmándose, el ciudadano estadounidense, Eric Gutiérrez, fue encontrado muerto luego de salir a una noche de fiesta en Medellín. El hombre, auxiliar de vuelo de American Airlines, fue hallado en el sector de Puente Iglesias cinco días después de haber sido visto por última vez.

Hay que recordar que las autoridades en la capital de Antioquia ya habían explicado que el extranjero salió con unos amigos al exclusivo sector de El Poblado, pero, al parecer, fueron abordados por otras personas que se los habrían llevado hasta el municipio de Itagüí en donde se perdió su rastro.

"El sábado por la tarde noche me dijo que ya iba a llegar a Medellín, que estaba intentando salir con sus compañeros de vuelo. Yo le dije que ok, claro, yo me fui a dormir. Entonces desde ese sábado fue la última comunicación que yo tuve con él", relató Ernesto Carranza, amigo del auxiliar de vuelo.

Por ahora la gran pregunta que tienen familiares, amigos y las mismas autoridades es quiénes son las personas con las que estuvo por última vez Eric Gutiérrez, ya que como indicó una de sus amigas, Sharom Gil, poco saben sobre lo que hizo el estadounidense ese día, solo que no estaba cerca al hotel en donde se estaba hospedando en Medellín.



Extranjero desaparecido en Medellín. Foto: suministrada.

"Y la última vez que la ubicación de su teléfono pudimos verla, ya no estaba contestando el teléfono, ya no, ni contestaba los mensajes ni las llamadas. Entonces, eso sí fue alerta. No estaba cerca del hotel", indicó Gil.

Sin embargo, ya habrían avances dentro de la investigación como lo explicó el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, quien aseguró que habían algunas personas identificadas, mismas que, incluso, tendrían algunos antecedentes por robo mediante la modalidad de escopolamina.

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Con todo esto conocido, la búsqueda de Gutiérrez empezó de manera ardua y tras cinco días de su desaparición, un cuerpo fue hallado en zona boscosa del Suroeste antioqueño, confirmándose hace poco que lastimosamente correspondía al auxiliar de vuelo de American Airlines como manifestó Villa.

"Debe haber justicia, y justicia pronto, y de eso nosotros nos vamos a encargar. Se obtuvieron las huellas dactilares, gracias a la articulación con FBI, y se confirmó, infortunadamente, su identidad. Y avanzamos en los trámites para la entrega del cuerpo y su repatriación", confirmó el funcionario.

Ahora las labores de diferentes autoridades a nivel local, departamental, nacional e internacional estarán centradas en determinar con exactitud quiénes están detrás del asesinato de Eric Gutiérrez, ya que el dictamen de Medicina Legal arrojó que en extranjero no murió por causas naturales.