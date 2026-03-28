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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Pareja de auxiliar estadounidense desaparecido en Medellín rompe el silencio; encontraron su cuerpo

Pareja de auxiliar estadounidense desaparecido en Medellín rompe el silencio; encontraron su cuerpo

El hallazgo se produjo en zona rural de Antioquia y aún está en verificación. Autoridades investigan posible hurto con escopolamina mientras avanzan las pesquisas del caso.

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