Pareja de auxiliar estadounidense desaparecido en Medellín rompe el silencio; encontraron su cuerpo

El caso de la desaparición del auxiliar de vuelo estadounidense Eric Fernando Gutiérrez Molina en extrañas circunstancias sigue generando conmoción, luego de que en las últimas horas se conociera el hallazgo de un cuerpo que correspondería al joven de 32 años, desaparecido tras salir de fiesta en Medellín.

El hallazgo fue confirmado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien indicó que el cuerpo fue encontrado entre el municipio de Jericó y el sector de Puente Iglesias, en el suroeste de Antioquia. Aunque advirtió que existe una alta probabilidad de que se trate del ciudadano estadounidense, explicó que Medicina Legal adelanta el proceso de identificación oficial.

El mandatario también señaló que ya informó personalmente al padre de la víctima, quien se encuentra en la ciudad, así como a autoridades diplomáticas de Estados Unidos en Colombia.

En medio del dolor y la incertidumbre, su pareja, Ernesto Carranza, salió a hablar públicamente y desmintió versiones sobre el comportamiento de la víctima antes de su desaparición. “Decir que él se fue a Medellín a buscar problemas, eso no es Fernando”, afirmó, al tiempo que pidió respeto por la memoria del auxiliar de vuelo y por el difícil momento que atraviesa su familia.



Extranjero desaparecido en Medellín. Foto: suministrada.

Carranza también entregó otros detalles sobre las horas previas a la desaparición y la información que han recibido. “Su mamá, su hermano y yo estamos muy preocupados y la información que nos dan es bien limitada”, aseguró, al tiempo que explicó que lograron rastrear parte de la ubicación del joven. “Compartimos su ubicación y sabemos que estuvo en dos lugares donde obviamente no se hospeda y afuera de áreas turísticas”, agregó.

Mientras tanto, las autoridades avanzan en varias líneas investigativas. El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, confirmó que ya fueron identificadas algunas de las personas y vehículos que estuvieron con Gutiérrez Molina antes de su desaparición. Según explicó, una de las hipótesis más fuertes apunta a un posible caso de hurto mediante el uso de escopolamina.

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De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el ciudadano estadounidense, residente en el área de Dallas-Fort Worth, había llegado a Colombia en un vuelo procedente de Miami. Esa noche salió con compañeros de trabajo a un establecimiento en El Poblado y posteriormente se encontró con otras personas con quienes se trasladó hacia el municipio de Itagüí, donde fue visto por última vez.

Finalmente, la pareja del auxiliar de vuelo también se refirió a una mujer que habría estado con él durante esa noche. Indicó que, aunque no ha querido hablar públicamente, “sabe que fue una experiencia con traumas”, lo que podría ser clave dentro de la investigación.

Las autoridades continúan recopilando pruebas para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables, en un caso que ha generado preocupación tanto a nivel local como internacional. Entre tanto, se espera que en las próximas horas se conozcan avances que permitan determinar con certeza qué ocurrió con Eric Fernando Gutiérrez Molina en el Valle de Aburrá.