Habrían encontrado sin vida a norteamericano que estaba desaparecido hace 5 días en Medellín

La larga espera y la incertidumbre por casi una semana ahora se convierte en dolor para los familiares de Eric Fernando Gutiérrez Molina, el estadounidense de 32 años de edad que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 22 de marzo cuando salió de fiesta en el sur de Medellín.

En las últimas horas el alcalde Federico Gutiérrez informó que el cuerpo sin vida de este auxiliar de vuelo de American Airlines habría sido hallado entre el municipio de Jericó y el sector de Puente Iglesias en el Suroeste de Antioquia.

El mandatario indicó que hay “una muy alta probabilidad” que el cuerpo corresponda al de este hombre, sin embargo, fue trasladado a Medicina Legal en Medellín para su plena identificación reconocimiento.

“Acabo de darle personalmente la dolorosa noticia a su padre, quien se encuentra en Medellín. He informado también de esta triste situación al señor embajador de Estados Unidos en Colombia y al Cónsul General”, indicó el alcalde Gutiérrez.



‼️Tengo que dar una triste noticia.

Desde el pasado Domingo, estamos en la búsqueda de Eric Gutiérrez un ciudadano Estadounidense que se encuentra desaparecido.

Lamentablemente acaba de ser encontrado un cuerpo sin vida, entre el municipio de Jericó y Puente Iglesias.

Existe… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) March 27, 2026

Sobre el caso, una de las líneas investigativas en las que trabajaban durante los últimos días las autoridades tiene que ver con un posible caso de hurto al extranjero con escopolamina. El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, indicó que habían sido identificados vehículos y personas que acompañaban al momento de su desaparición a Eric.

“Personas identificadas que estuvieron con ellos, vehículos utilizados, celulares utilizados e información que por ahora permite concluir que efectivamente se encontraron con unas personas que tienen antecedentes de incurrir en la modalidad de hurto bajo la sustancia de escopolamina”, confirmó Villa.

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Sobre lo sucedido hasta ahora se sabe que la víctima salió con algunos de sus compañeros a un establecimiento comercial de El Poblado y posteriormente se encontró con un grupo de personas con las que se fue rumbo al municipio de Itagüí. Allí, en el sur del Valle de Aburrá, fue visto por última vez.

En las próximas horas se espera que autoridades en Medellín entreguen mayores detalles sobre el caso, acerca del cual ya el propio alcalde Gutiérrez afirmó que los responsables serán pedidos en extradición.