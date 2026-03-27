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Habrían encontrado sin vida a norteamericano que estaba desaparecido hace 5 días en Medellín

El cuerpo, encontrado en el Suroeste de Antioquia, fue trasladado a Medicina legal en la capital antioqueña para plena identificación.

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