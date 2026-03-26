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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Auxiliar de vuelo estadounidense lleva más de 80 horas desaparecido tras salir de fiesta en Medellín

Auxiliar de vuelo estadounidense lleva más de 80 horas desaparecido tras salir de fiesta en Medellín

La investigación estableció que una mujer que acompañaba a al extranjero fue hallado desorientada por la Policía.

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