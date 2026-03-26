Auxiliar de vuelo estadounidense lleva más de 80 horas desaparecido tras salir de fiesta en Medellín

Más de 80 horas completa desaparecido un estadounidense que salió de fiesta en Medellín y del que se ha perdido todo rastro. El extrajero, auxiliar de vuelo de American Airlines, habría sido abordado por una banda delincuencial con injerencia en el Valle de Aburrá.

Las autoridades colombianas y estadounidenses se encuentran en la búsqueda insaciable de Eric Fernando Gutiérrez Molina, un estadounidense de 32 años que se desempeña como auxiliar de vuelo en America Airlines y que desapareció el pasado 22 de marzo luego de, al parecer, salir de fiesta en la ciudad de Medellín.

Lo que se ha podido establecer hasta este momento es que Gutiérrez salió con algunos de sus compañeros a un establecimiento comercial en la exclusiva zona de El Poblado y posteriormente el extranjero se encontró con un grupo de personas y se habrían dirigido hasta hacia el municipio de Itagüí en donde, presuntamente, fue visto por última vez.

Sin embargo, hay un hecho que puso en alerta a las autoridades y que ha servido como base de la investigación y es que una mujer que acompañaba a Gutiérrez fue hallado desorientada por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá que inmediatamente comenzó con las labores pertenecientes para hallar al auxiliar de vuelo que lleva más de 80 horas desaparecido.



El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, aseguró que las pesquisas que han hecho hasta el momento les han permitido establecer que, al parecer, el estadounidense estaba con varias personas señaladas de diferentes delitos en el Valle de Aburrá.

“Personas identificadas que estuvieron con ellos, vehículos utilizados, celulares utilizados e información que por ahora permite concluir que efectivamente se encontraron con unas personas que tienen antecedentes de incurrir en la modalidad de hurto bajo la sustancia de escopolamina”, relató

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Las autoridades en la capital de Antioquia destacaron que desde que se conoció la desaparición del hombre se activaron todos los protocolos pertinentes con la Embajada de los Estados Unidos y con el papá del extranjero, Federico Gutiérrez, quien llegó a Medellín y se encuentra recibiendo la atención necesaria.

Se espera que con la ayuda de las cámaras de seguridad de Medellín y de Itagüí se logre establecer con certeza quiénes estarían detrás de la desaparición del auxiliar de vuelo que habría caído en manos de una banda delincuencial dedicada al hurto de personas en varias zonas de la subregión.