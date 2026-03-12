Sorprendieron a extranjero con una adolescente que pretendía abusar en Medellín

Además de 15 extranjeros inadmitidos en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro por alertas de delitos sexuales, al menos cinco han sido capturados por estas conductas en lo corrido de 2026 en la ciudad de Medellín.

El caso más reciente se originó a partir de la llamada de un ciudadano a las autoridades en la que alertó sobre la presencia de una menor de edad en un apartamento de El Poblado destinado al arrendamiento de renta corta turística.

Al llegar al lugar efectivos del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia encontraron un ciudadano estadounidense de 46 años en compañía de una adolescente de 14 años de edad que tenía incluso uniforme de colegio.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, reveló que la menor de edad indicó a los uniformados que había sido contactada a través de redes sociales para solictarle servicios sexuales.



El funcionario destacó que continúa la ofensiva contra este tipo de delitos pese a barreras y estrategias dilatorias por parte de los procesados.

"Esta lucha es con papa y yuca, con todas las de la ley. Se capturan aquí y se judicializan acá, y ponen abogados, y dicen que no hablan español, y nos tratan de dilatar, y tratan de que se caiga la captura. Y en casos, cuando se cae la captura, en menos de 24 horas le sacamos órdenes de captura, y antes de que se vayan del país, los capturamos", destacó.

El estadounidense deberá responder por el delito de demanda de explotación sexual comercial con menor de 18 años ante las autoridades judiciales en Colombia por lo que podría enfrentar penas entre los 14 y 25 años de prisión.