Cuerpo del auxiliar de vuelo de American Airlines, Eric Gutiérrez, llegará a Dallas en próximos días

Luego de permanecer en la Funeraria San Vicente de Medellín, este miércoles llegaría a Dallas-Fort Worth, Estados Unidos, el cuerpo de Eric Gutiérrez para que familiares y amigos le den el último adiós, tras ser encontrado muerto en el Suroeste antioqueño luego de salir a una noche de fiesta en la capital antioqueña.

El hombre, auxiliar de vuelo de American Airlines, fue hallado en el sector de Puente Iglesias cinco días después de haber sido visto por última vez.

Hay que recordar que las autoridades en la capital de Antioquia ya habían explicado que el extranjero salió con unos amigos al exclusivo sector de El Poblado, pero, al parecer, fueron abordados por otras personas que se los habían llevado hasta el municipio de Itagüí en donde se perdió su rastro. La llegada de una compañera en estado de desorientación al hotel luego de esa velada da indicios a las autoridades de que podría tratarse de un caso de hurto con escopolamina, pero todo es materia de investigación.

Por ahora la gran pregunta que tienen familiares, amigos y las mismas autoridades es quiénes son las personas con las que estuvo por última vez Eric Gutiérrez, ya que poco saben sobre lo que hizo el estadounidense ese día, solo que no estaba cerca al hotel en donde se estaba hospedando en Medellín.



De momento las autoridades en la ciudad aseguraron que ya hay algunas personas identificadas, quienes incluso tendrían algunos antecedentes por robo mediante la modalidad de escopolamina. Ahora las labores de diferentes autoridades están centradas en determinar con exactitud quiénes están detrás del asesinato del extranjero, ya que el dictamen de Medicina Legal arrojó que no murió por causas naturales.

