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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Cuerpo del auxiliar de vuelo de American Airlines, Eric Gutiérrez, llegará a Dallas en próximos días

Cuerpo del auxiliar de vuelo de American Airlines, Eric Gutiérrez, llegará a Dallas en próximos días

Tras estar en una funeraria de Medellín, sus familiares y amigos lo esperan para darle el último adiós. Las autoridades siguen buscando a las últimas personas con las que el extranjero departió.

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