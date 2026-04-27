Niño de 13 años resultó herido por presuntos disidentes de las Farc en retén en Briceño, Antioquia

A una semana de los primeros desplazamientos en varias zonas rurales de Briceño por cuenta de enfrentamientos entre grupos armados, un nuevo hecho violento, que involucra a un menor de edad, se registró en esta localidad del Norte de Antioquia.

Según información de las autoridades, se trata de un niño de 13 años de edad que resultó herido con arma de fuego en medio de un aparente retén de las disidencias de las Farc en jurisdicción de la vereda El Orejón.

El menor de edad transitaba por la zona en un vehículo junto a su padre con el objetivo de llegar hasta el hospital del vecino municipio de San Andrés de Cuerquia para recibir atención médica por una quemadura que contrajo en su vivienda, ubicada en la vereda Altos de Chirí.

Diego Arenas, secretario de Gobierno de San Andrés de Cuerquia, manifestó que el niño fue traslado a un centro asistencial en Medellín para recibir atención de mayor de complejidad.



"No sé si fue un pare que les iban a hacer y no pararon, y entonces los los impactaron con armas de largo alcance. La información que tengo es que como que alcanzaron a lesionar al menor. El padre, obviamente, huyó del lugar en su vehículo, salió como alcanzó a salir aquí al valle a coger la vía principal", indicó.

A pesar de esta situación, en Briceño ya inició el retorno voluntario de algunos de los 229 desplazados que, según el más reciente registro del censo, han dejado las confrontaciones entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc en veredas como El Roblal, Las Auras, Gurimán, entre otras.

Hasta ahora, la Gobernación de Antioquia no ha obtenido ninguna respuesta del Ministerio de Defensa tras la reciente carta en la que el secretario de Seguridad, Luis Martínez, solicitó una intervención para Briceño de magnitudes similares a la adelantadas contra estructuras de ‘Iván Mordisco’ en El Plateado, Cauca.

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"¿Por qué no hacer en Briceño lo mismo que se hizo en el Plateado, en el Cauca? Una operación con todas las de la ley, donde participe el Ejército, la fuerza aérea, la policía nacional, grupos especiales de comandos, y que podamos iniciar una acción contundente, que se sienta la fuerza del estado para restablecer el orden público", aseguró.

La crisis humanitaria también ha sumido a Briceño en un complejo panorama institucional donde incluso las autoridades civiles han sido amenazadas.

El alcalde Noé Espinosa fue declarado hace varios semanas como objetivo militar, lo que lo ha obligado a ejercer muchas de sus funciones desde la ciudad de Medellín.

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Por su parte, Wilmer Moreno presentó desde el pasado 9 de abril su renuncia como personero de Briceño ante las presiones que se viven en el territorio.

Sobre estas y otras realidades, organismos como la Defensoría del Pueblo ya han lanzado varias alertas tempranas para adoptar medidas urgentes en el territorio.

