Más de mil estudiantes sin clases en Guadalupe, Huila, por temor a disidencias de las Farc

Sin clases se encuentran más de mil estudiantes de las 24 sedes de la Institución Educativa La Planta, en zona rural de Guadalupe, debido a la suspensión de actividades académicas ante el temor por la presunta presencia de disidencias de las Farc.

Según se conoció, la medida habría sido impuesta como represalia por la negativa de los campesinos de esta zona del municipio a carnetizarse.

En uno de los audios atribuidos a alias ‘Sergio’, presunto cabecilla del frente ‘Ismael Ruiz’, se señala que la carnetización busca ejercer control sobre quienes se movilizan en el territorio y advierte que, mientras no se cumpla esta medida, no se reanudarían las clases en el corregimiento.

“La carnetización es para ejercer un control; no es para ejercer el control de las Farc, sino para que la comunidad tenga algo controlado de quienes son los que se mueven en el territorio, si me entiende. Entonces, compañeros, ese es el manual de convivencia y, siempre y cuando no se carneticen todos, no va a haber clases en ninguno de este corregimiento donde se prohibieron las clases”, señala la comunicación de más de dos minutos de duración.



Para el alcalde de Guadalupe, Alberto Toledo Ramos, los audios enviados, al parecer, por disidencias de las Farc han generado temor y zozobra en la comunidad.

“Esto es el resultado de unos mensajes que han llegado a los profesores, quienes están atemorizados y, por seguridad, se suspendieron las clases. La comunidad también está preocupada y esto hace que tampoco envíen a los niños”, señaló el mandatario local.

En total, la suspensión de clases afecta a 357 estudiantes de la sede principal y a 958 alumnos de grado cero a undécimo en las 24 sedes de la Institución Educativa La Planta, en zona rural de Guadalupe.

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A esta cifra se suman cerca de 50 estudiantes de la jornada nocturna o de educación para adultos, quienes también reciben formación en la sede principal los días jueves y viernes.

“En estas veredas han venido circulando unos audios, lo que ha generado temor entre los pobladores, quienes no han enviado a los niños a la institución educativa. Se ha transmitido tranquilidad a la comunidad, indicando que hay presencia del Ejército y de la Policía”, sostuvo Liliana Vásquez Sandoval, secretaria de Gobierno del Huila.

Asimismo, la secretaria de Gobierno del departamento señaló que, aunque hay presencia del Ejército y la Policía, no se han recibido denuncias formales sobre esta situación. Indicó, además, que se solicitó a la Defensoría del Pueblo acudir a la vereda para establecer un diálogo con las comunidades afectadas.