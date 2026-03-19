Autoridades frustran intenciones terroristas en el occidente del Huila

En una acción conjunta entre el Ejército y la Policía, fueron ubicados y desactivados dos campos minados instalados en la vereda Villa Mercedes y Los Pinos, zona rural del municipio de La Plata, con los que se pretendía atentar contra la Fuerza Pública y la población civil.

La operación fue desarrollada por unidades del Batallón de Infantería Liviana N.° 26 Cacique Pigoanza, adscrito a la Novena Brigada, el Grupo Liviano de Caballería N.° 11 y la Sijín de la Policía Huila.

“El Ejército Nacional, a través de la Novena Brigada, y la Policía del Huila, lograron neutralizar un atentado terrorista de gran escala mediante la ubicación y desactivación de dos áreas minadas. En total, fueron destruidos 18 artefactos explosivos improvisados, de alto y mediano poder destructivo, todos con sistema de activación remota”, confirmó el brigadier general César Augusto Suárez Giraldo, comandante de la Novena Brigada.

Durante las acciones, las autoridades hallaron seis artefactos en una primera zona, dos de alto poder destructivo y cuatro de mediano alcance.



En un segundo punto, fueron ubicados 12 artefactos adicionales, todos con sistemas de activación por telemando, lo que evidencia un alto nivel de planificación y el riesgo inminente.

"Los dispositivos estaban acondicionados con aproximadamente 40 kilogramos de explosivos y cerca de 110 metros de cable dúplex para su sistema de iniciación estaban dispuestos estratégicamente para atentar contra unidades de la Fuerza Pública que adelantan operaciones en la zona, así como para poner en grave riesgo a la población civil”, señaló el coronel Javier Alberto Duarte Reyes, comandante del Departamento de Policía Huila

Según labores de inteligencia policial y de Policía Judicial, estos artefactos serían atribuidos a integrantes del Frente Hernando González Acosta, del Bloque Central Isaías Pardo, estructura perteneciente a las disidencias al mando de alias 'Mordisco', grupo armado ilegal que ha venido generando afectaciones en esta región del país.

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Cabe resaltar que esta estructura ha sido señalada de acciones terroristas previas en el departamento, como el atentado con motobomba en La Plata el 17 de abril de 2025, así como el hostigamiento registrado en Tesalia el 5 de diciembre de 2025 y el atentado que cobró la vida de una patrullera de la Policía en zona rural también de La Plata.