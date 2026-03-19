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Blu Radio  / Nación  / Autoridades frustran intenciones terroristas en el occidente del Huila

Autoridades frustran intenciones terroristas en el occidente del Huila

Un total de 18 artefactos explosivos acondicionados en dos campos minados fueron desactivados en zona rural del municipio de La Plata.

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