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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Paloma Valencia denuncia que extorsionistas intimidaron a Juan Daniel Oviedo en Soledad

Paloma Valencia denuncia que extorsionistas intimidaron a Juan Daniel Oviedo en Soledad

De acuerdo con la congresista, Oviedo se encontraba grabando un video con un mensaje en contra de la extorsión.

Paloma Valencia tras presentar a Oviedo como fórmula
Paloma Valencia tras presentar a Oviedo como fórmula.
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de abr, 2026

La senadora Paloma Valencia denunció un presunto hecho de intimidación contra su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, ocurrido en el municipio de Soledad.

De acuerdo con la congresista, Oviedo se encontraba grabando un video con un mensaje en contra de la extorsión cuando, según su relato, varias personas señaladas como presuntos extorsionistas se le acercaron para advertirle que no podía realizar ese tipo de contenido en la zona.

El episodio, que aún no cuenta con un pronunciamiento oficial de las autoridades, se suma a las denuncias recurrentes sobre la presencia de estructuras dedicadas a la extorsión en distintos municipios del área metropolitana de Barranquilla.

Tras lo ocurrido, Valencia aseguró que insistirá en una propuesta de política criminal enfocada en la creación de cárceles agrícolas en las afueras de las ciudades, con el objetivo de que las personas privadas de la libertad trabajen durante la jornada diaria.

La senadora planteó que esta iniciativa buscaría, además, reducir la reincidencia delictiva y disminuir la presión sobre los centros penitenciarios urbanos, en medio del debate nacional sobre seguridad y control territorial.

En desarrollo...

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