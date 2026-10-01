Pese a estabilización en niveles de embalses, ahorros de agua siguen insuficientes en Medellín

Con niveles en promedio, entre el 66 y el 67 % de su capacidad que se mantienen en los sistemas abastecidos por los embalses de Piedras Blancas, La Fe y Riogrande II, Empresas Públicas de Medellín confirmó que logró estabilizarse, teniendo en cuenta las últimas lluvias pues en días anteriores venían bajando estos índices.

Mientras tanto, la ciudadanía sigue estando en deuda en materia de ahorro del agua. Para el caso de Piedras Blancas, donde hay racionamientos diarios de ocho horas en las noches, el cálculo de ahorro voluntario más las interrupciones programadas muestran que solo alcanza un 67,3% de cumplimiento de la meta de disminuir el consumo en 92 litros por vivienda al día, pues en promedio solo alcanza los 62 litros según el más reciente informe.

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Para el caso de La Fe y Riogrande II el panorama es peor: solo alcanzan el 27% y 28% de la meta de ahorro de 70 litros diarios, respectivamente, ante lo cual el ingeniero León Yepes, gerente de Acueducto y Alcantarillado de EPM (encargado), insistió a hogares y comercios que aporten en esta iniciativa.

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"El estado de los embalses para el suministro del servicio de acueducto ha venido teniendo una relativa estabilidad. Hemos estado oscilando a pesar de las lluvias en un 66%, 67% en nuestros tres embalses. Nuestra invitación con los usuarios es a hacer ese ahorro importante en la casa, en el comercio, en la industria, en todas las actividades donde tengamos uso del agua", destacó Yepes.

Este jueves 1 octubre, por ejemplo, los cortes de agua corresponden al Esquema 1, entre las 8:00 de la noche y las 4:00 de la mañana del viernes, medida que cobijará los barrios Manrique Oriental y Santa Inés, Manrique Central N.º 2., Villa Hermosa, Batallón Girardot, San Miguel, La Mansión y Llanaditas, Alejandro Echavarría y Caicedo, Los Ángeles y Boston.

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Días atrás las autoridades reportaron que el embalse de Piedras Blancas, el más crítico, estaba por debajo del 60 % y recuperó cerca de seis puntos porcentuales, lo que por fortuna se registró a raíz de las precipitaciones recientes.