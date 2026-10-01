DIMAR autoriza medidas costeras en seis sectores de Urabá por baja de lluvias

Urabá registra una reducción acumulada de cerca de 700 milímetros de precipitaciones durante 2026. En este contexto, la DIMAR autorizó medidas de recuperación y estabilización costera en seis sectores de la subregión.

Las medidas fueron autorizadas en Uveros, La Martina, Necoclí, Mirador Costero, El Totumo y Playa Dulce, luego de que la autoridad marítima realizara una evaluación técnica de la solicitud presentada por el DAGRAN.

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Además, la Dirección Marítima informó que mantiene un monitoreo permanente de las condiciones del litoral y especial atención sobre los sectores que presentan mayor dinámica y vulnerabilidad.

El capitán encargado de Puerto de Urabá y del Darién, teniente de fragata Julián Martínez, aseguró que la autoridad marítima mantiene especial atención sobre las zonas costeras de Urabá y el Darién.



"Mantenemos especial atención a través de nuestros sistemas de monitoreo a todas la zona costera del Urabay Dariente y realizamos un minucioso seguimiento a todos aquellos sectores que pueden ser potencialmente vulnerables a un cambio en la dinámica costera", explicó Martínez.

La DIMAR también aclaró que, aunque se ha registrado una reducción de las precipitaciones, no existe evidencia técnica suficiente para atribuir directamente este comportamiento al Fenómeno de El Niño. Los registros, además, no evidencian un calentamiento atmosférico generalizado en la jurisdicción.

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Por ahora, tampoco se han identificado afectaciones a las operaciones marítimas ni a la navegación que puedan atribuirse directamente a estas condiciones.

"Actualmente no hemos evidenciado afectaciones al desarrollo de operaciones marítimas o a la navegación que puedan ser atribuidas a un cambio en las condiciones generadas por el Fenómeno de El Niño", añadió el capitán encargado.

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La DIMAR señaló que continuará con el monitoreo de las condiciones meteorológicas, hidrológicas y oceanográficas, además de realizar diferentes estudios en sectores como las bocas del río León, Zapata, Río Hobo, Damaquiel y Uveros, para identificar oportunamente cualquier variación que pueda incidir en la seguridad marítima y la dinámica costera de Urabá y el Darién.