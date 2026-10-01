Denuncian instrumentalización de habitantes desalojados de zona de alto riesgo en Medellín

La Alcaldía de Medellín defendió la evacuación de las familias que permanecen en una zona de riesgo en el barrio Jardín de la comuna Manrique y aseguró que la medida busca evitar una nueva tragedia, luego de la emergencia invernal en la que murió un niño de cinco años.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, explicó que el procedimiento fue planteado como una “evacuación humanitaria” y que las familias han sido censadas y acompañadas por las autoridades.

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Según el funcionario, a los afectados se les está ofreciendo arrendamiento temporal y acompañamiento para acceder a una solución definitiva de vivienda, además de apoyo en asuntos laborales, de salud y educación. También indicó que se ha tenido en cuenta la situación de niños, adultos mayores y animales de compañía.

Villa insistió en que la administración no permitirá que las personas permanezcan expuestas a un riesgo que pueda derivar en otra emergencia y se refirió a los enfrentamientos registrados durante los operativos en la zona, asegurando que detrás de la situación habría estructuras criminales y personas interesadas en el loteo ilegal.



"Claro que ahí hay estructuras criminales. Claro que ahí hay otros intereses ocultos. Están instrumentalizando la tragedia y el dolor de la ciudadanía. ¿O ustedes por qué creen que allá no recibieron con tatucos, una bala, incendiando el monte? Son criminales, que nada tienen que ver con lo que está pasando ahí, que no son ellos los que sufren el dolor y ponen la vida en riesgo", precisó Villa.

El funcionario señaló que estas estructuras estarían instrumentalizando a personas vulnerables y afirmó que la administración buscará llevar ante la justicia a quienes estén detrás de estas acciones. Villa sostuvo que la prioridad de la Alcaldía son las familias afectadas y reiteró que la intervención se mantendrá bajo el argumento de proteger sus vidas y evitar una nueva tragedia.

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Vale la pena recordar que se identificaron al menos 39 inmuebles con riesgo de avenida torrencial, inicialmente habían demolido 18 y 21 edificaciones más estaban a la espera de continuar con el proceso que ahora tiene luz verde con el aval judicial.