"Estamos muy por debajo de la tasa nacional": Sec. de seguridad de Medellín sobre homicidios

Medellín cerró septiembre con cinco homicidios, frente a los 24 registrados en el mismo mes de 2025. Según las cifras presentadas por la Alcaldía, esto representa una reducción del 79 % y convierte a septiembre de 2026 en el mes con menos asesinatos de los últimos 50 años, de acuerdo con la comparación histórica de la Administración Distrital.

La reducción también se refleja en el acumulado del año. Entre enero y septiembre se han registrado 183 homicidios, 66 menos que los 249 reportados en el mismo periodo de 2025, lo que representa una disminución del 27 %.

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En varias comunas también se reportan descensos importantes. Manrique registra una reducción del 57 %, Laureles-Estadio del 61 %, La América del 67 %, Villa Hermosa del 47 %, San Javier del 44 % y Altavista del 100 %.

Manuel Villa, secretario de seguridad de Medellín, destacó el comportamiento de los homicidios durante 2026 y aseguró que “llegamos este febrero de este 2026 a tener 11 homicidios en el mes y se convirtió hasta ese momento en el mes menos violento en la historia de Medellín”. Según el funcionario, actualmente la ciudad tiene “una tasa proyectada de nueve homicidios por cada 100.000 habitantes”, frente a los 31 homicidios por cada 100.000 habitantes que, afirmó, llegó a registrar.



El funcionario también comparó la tasa de Medellín con la del país y sostuvo que “estamos muy por debajo de la tasa nacional”. “Nosotros estamos hablando de nueve, pero en Colombia estamos alrededor de 24 o 25”, afirmó Villa, quien atribuyó estos resultados al trabajo de las instituciones: “Yo creo que es un esfuerzo importante que se ha hecho y que es producto de un trabajo institucional”.

La capital antioqueña, además, completa además 148 días sin homicidios durante este año, frente a 117 en 2025. La tasa acumulada está en 6,9 homicidios por cada 100.000 habitantes y la proyección de cierre es de 9,24.

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Por contextos, los homicidios relacionados con convivencia bajaron 43 %, los asociados a estructuras criminales 35 % y los relacionados con hurtos 38 %. También disminuyeron los asesinatos cometidos con arma de fuego: pasaron de 126 a 78 casos, una reducción del 38 %.

En el Valle de Aburrá ya son 145 días sin homicidios, sin embargo, La Candelaria continúa como la comuna con mayor número de casos en Medellín, con 41 homicidios este año frente a 44 en 2025.

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Las cifras contrastan con el inicio de los años 90, cuando Medellín llegó a registrar una tasa de 381 homicidios por cada 100.000 habitantes. Un hecho histórico al que hizo referencia el secretario de Seguridad, Manuel Villa, en diálogo con Blu Radio.