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Dramático descenso en niveles de embalses de agua potable que surten el Valle de Aburrá

De acuerdo con los registros de EPM, el panorama más crítico lo tiene la represa de Piedras Blancas, que surte al nororiente y el centro oriente de Medellín

Bajo nivel de embalse en Antioquia.
Bajo nivel de embalse en Antioquia.
Foto: captura de pantalla video Blu Radio.
Por: Alfonso Cárcamo
|
Actualizado: 25 de sept, 2026

El grupo EPM confirmó un dramático descenso de los niveles de los embalses que abastecen de agua potable a Medellín y su área metropolitana. Un ejemplo es que en solo 4 días, el embalse de Piedras Blancas ha descendido un 13 % por el alto consumo de la comunidad.

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En Medellín hay preocupación porque a pesar de las lluvias, los embalses siguen descendiendo su nivel dramáticamente. Las autoridades también revelaron que la ciudad no ha logrado alcanzar las metas propuestas de ahorro de agua en medio de la semana de racionamiento.

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El nivel de los 3 embalses que abastecen de agua al Valle de Aburrá asusta. El panorama más crítico lo tiene la represa de Piedras Blancas, que surte al nororiente y el centro oriente de Medellín.

Hay que recordar que el lunes 21 de septiembre, cuando anunciaron el reinicio de los racionamientos programados, estaba en un 76 %, pero en estos momentos y después de sólo 4 días, su nivel de almacenamiento descendió al 63 %, prendiendo las alarmas de las autoridades.

“Lo que necesitamos es un ahorro sobre el consumo habitual de las personas, porque definitivamente tiene que haber un ahorro porque no hay aporte de las fuentes y caudal de quebradas”, aseveró Santiago Wilches, gerente de acueducto y alcantarillado de EPM.

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Según las cifras de EPM, la represa de La Fe, que brinda agua a municipios como Envigado, Sabaneta, Caldas, La Estrella e Itagüí está en un 63 % y el de Riogrande II, que surte a Bello, Girardota, Copacabana y el occidente y noroccidente de Medellín está en 65 %.

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Simultáneamente, en Medellín no están cumpliendo la meta de ahorro de agua en medio de la semana de racionamiento.

En el nororiente y centro oriente donde se debían ahorrar 92 litros diarios por hogar, sólo se están logrando 60, en el sur de Medellín y el sur del Valle de Aburrá la meta era de 70 litros, pero el ahorro sólo llega a los 28 y en el norte del Valle de Aburrá y occidente de la capital antioqueña la comunidad ha ahorrado 17 litros por vivienda.

Cuando te bañes utiliza máximo 3 minutos de llave abierta con un minuto bajo el chorro tu cuerpo va a estar listo para recibir el shampoo y te puedes demorar todo el tiempo que quieras pero con la llave cerrada. Posteriormente 2 minutos son suficientes para que te retires el jabón y el shampoo del cuerpo”, explicó Peter Londoño, Educación a clientes de EPM.

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La próxima semana se evaluarán nuevas medidas para saber si sigue o no el racionamiento de agua potable

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