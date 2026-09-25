VOGE llega a Medellín con su primera vitrina especializada de la seccion premium junto a AKT motos

El mercado de las dos ruedas en la capital antioqueña se robustece con la llegada de VOGE, una marca de motocicletas de mediano y alto cilindraje que aterriza en el país de la mano de AKT, consolidando una alianza estratégica enfocada en la tecnología, el rendimiento y la aventura.

La apuesta se materializa con la apertura de la primera vitrina especializada de la marca en Medellín, un espacio que reúne todo el portafolio disponible para los usuarios. La oferta comprende desde una motoneta o scooter de 180 centímetros cúbicos hasta motocicletas de tipo trail de 900 centímetros cúbicos, diseñadas para atender las diferentes necesidades de los conductores en un solo lugar.

"Esta vitrina tendrá atención especializada y tendrá la posibilidad de conocer todos los modelos de la marca. Estamos hablando de que tenemos una scooter 180, pero también tenemos una moto trail 900. Entonces, vamos a tener asesores especializados con conocimientos completos de la motocicleta y la oportunidad de tener una experiencia 360, vehículo-servicio postventa y disfrute del vehículo en un solo lugar", afirmó Julian Combariza, gerente de Latam Motos.

Durante la presentación, los representantes destacaron que el respaldo industrial detrás de la marca proviene de grandes fabricantes globales, señalando que los estándares de calidad y producción de la industria asiática superan los antiguos mitos del mercado, respaldados por una capacidad de fabricación superior a los tres millones de unidades al año.



La nueva vitrina operará bajo un concepto de experiencia integral de 360 grados, que incluye asesoría especializada, respaldo de taller y servicio de postventa para los seguidores del motociclismo en la región.