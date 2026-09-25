Incendios en el Valle de Aburrá han afectado unas 240 hectáreas de cobertura vegetal

El Área Metropolitana identificó cerca de 240 hectáreas afectadas por incendios en el Valle de Aburrá. La autoridad ambiental indicó que durante esta temporada con el Fenómeno de El Niño se identificaron más de 150 columnas de incendios

El seguimiento a los incendios de cobertura vegetal se ha convertido en una de las principales acciones de monitoreo ambiental que adelanta el Área Metropolitana del Valle de Aburrá ante las condiciones asociadas al Fenómeno de El Niño.

La entidad ambiental informó que uno de los principales resultados del monitoreo ha sido la identificación y cartografía de aproximadamente 240 hectáreas que presentan cicatrices de incendio, es decir, zonas donde la cobertura vegetal ha quedado afectada como consecuencia de las llamas.

A este trabajo se suma la utilización de herramientas de teledetección, ya que de los incendios registrados durante el año, 14 fueron sobrevolados con el propósito de obtener información que contribuya a la atención y análisis de las afectaciones.



“Este es un llamado importante porque este fenómeno del Niño tiene una probabilidad de cerca del 90% en que sea un fenómeno muy fuerte, es decir, en los últimos 150 años no hemos tenido registros de un fenómeno del Niño tan fuerte. Frente a los incendios forestales, un llamado importantísimo. La mayoría de incendios forestales reportados en nuestro Valle de Aburrá tienen que ver con la intervención humana”, aseguró la directora del AMVA, Paula Palacio.

Otro de los datos destacados por la entidad corresponde a la georreferenciación de 155 columnas de humo, lo que permitió ubicar espacialmente las señales asociadas a posibles incendios y aportar información para el seguimiento de las emergencias.

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La estrategia hace parte del monitoreo permanente que se desarrolla a través del proyecto SIATA, que mantiene vigilancia 24/7 sobre las condiciones ambientales e hidrometeorológicas del Valle de Aburrá, lo que hace posible identificar posibles escenarios de riesgo, generar alertas y entregar insumos para activar oportunamente los protocolos de respuesta.