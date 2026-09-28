Lluvias dan alivio a embalses, pero causan severas inundaciones en el Valle de Aburrá

Alivio para los embalses, pero estragos en las calles del Valle de Aburrá. Las lluvias del fin de semana dieron un respiro a la cuota de agua en Antioquia, aunque causaron severas inundaciones, vehículos atrapados y daños en la red vial.

Llovió con fuerza durante la noche del domingo y la madrugada de este lunes en el Valle de Aburrá. Mientras las autoridades celebran el respiro que esto representa para los niveles críticos de los embalses, las redes sociales se llenaron de reportes ciudadanos por inundaciones y daños viales en varios puntos de la capital antioqueña.

Por un lado, el agua cayó como un bálsamo para mitigar el racionamiento que golpea al nororiente y centroriental de Medellín debido al bajo nivel del embalse Piedras Blancas.

"66 % Río Grande, 63 % La Fe y el más crítico 60 % que es Piedras Blancas. Yo puse a EPM a evaluar unos escenarios hoy. ¿Por qué? Porque es que llovió toda la noche. Por fin llovió. Yo no he hecho sino celebrar que llovió desde ayer, pero tengo que ver que el agua sí haya caído en los embalses y en las fuentes hídricas que alimentan los embalses", señaló el alcalde de Medellín, Federico Gutierrez.



Sin embargo, la intensidad de las precipitaciones dejó estragos en las calles. En el municipio de Bello, los niveles de agua subieron hasta la mitad de los vehículos en las inmediaciones de la estación Niquia del Metro.

Escenas similares se vivieron en la comuna 5, en Castilla, donde los habitantes grabaron cómo la fuerza de la corriente comenzó a abrir un hueco en plena vía pública, mientras que en Medellín se reportaron graves acumulaciones de agua sobre la Avenida 80, en el tramo comprendido entre el Mall Gran Vía y la carrera 65.

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Los registros del IDEAM y el SIATA ubicaron los acumulados máximos de precipitación en cerca de medio milímetro para zonas de Itagüí y Envigado. Por su parte, en municipios del norte como Girardota y Copacabana, así como en La Estrella y Sabaneta, los reportes apenas alcanzaron los 0,3 milímetros, marcando las cifras más bajas de la jornada.