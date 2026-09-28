Siguen esperando: EPS deben $1,09 billones hace más de un año a hospitales públicos de Antioquia

Los hospitales públicos de Antioquia acumulan una cartera de $2,49 billones por servicios de salud prestados y aún no pagados, de los cuales $1,09 billones corresponden a obligaciones con más de 360 días de antigüedad, según las cifras presentadas por los centros asistenciales a través del Sistema de Información Hospitalaria del Ministerio de Salud, con corte al 30 de junio de 2026.

¿Cómo está la salud en Antioquia?

El reporte de la la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (AESA) expone entre los principales deudores a Savia Salud, con una cartera de $688.551 millones, de los cuales $192.448 millones tienen más de un año de antigüedad. Le sigue Nueva EPS, con $616.463 millones, incluyendo $219.229 millones vencidos por más de 360 días. En tercer lugar está Coosalud, con $292.875 millones, de los cuales $99.259 millones corresponden a obligaciones con más de un año.

La deuda con los hospitales públicos no ha dejado de crecer. En 2023 aumentó 20 %, en 2024 otro 38 % y en 2025 subió 35 %. Y la tendencia continuó este año: solo entre enero y junio la cartera creció 17 % y llegó a $2,49 billones, un aumento acumulado del 160 % frente a diciembre de 2022.

Luis Hernán Sánchez, director ejecutivo de AESA, señaló en diálogo con Blu Radio que una de las principales preocupaciones está en las deudas antiguas y explicó que, actualmente, los hospitales están recibiendo principalmente pagos correspondientes a cartera corriente, mientras permanece pendiente el saneamiento de las obligaciones vencidas.



"La que más nos preocupa es la cartera antigua de antes de la intervención de los EPS, pues estamos muy preocupados de que ese recurso no se recupere. Aunque ahora el Gobierno nacional está hablando de hacer como los implementos de UPC retroactivos a 2021, eso ayudaría en parte a pagar esa deuda antigua, pero todavía eso no es oficial, es la propuesta", indicó.

Aunque el dirigente gremial se mostró positivo ante el plan de choque anunciado por el Gobierno nacional para sanear la cartera hospitalaria y recuperar liquidez para la red pública, aseguró que hay otras propuestas sobre la mesa, como por ejemplo el traslado de afiliados.

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"En Antioquia, los usuarios de Coosalud, de una vez, se lo voy a entregar a Saviai, sabía que está pagando más cumplidos, que está más organizada, y de alguna otra vez descargaré un poquito esa esa cantidad de usuarios. Pero el problema de que tiene con serie de usuarios, porque particularmente los de Cosalud, ¿verdad? Sí, mucho el condimento porque tiene una buena red de servicios en el bajo cauda y graba

El informe señala también que la mayor parte de la deuda está concentrada en el régimen subsidiado, con $1,29 billones, mientras que el contributivo representa $717.730 millones.

Finalmente, también aparecen en el reporte las EPS liquidadas, con $177.764 millones, además del ADRES, con $73.942 millones, las EPS en liquidación, con $63.910 millones, y Sura, con $51.690 millones.