Medellín logra el índice de homicidios más bajo de los últimos 40 años: Secretaría de Seguridad

Medellín alcanza una cifra, según las autoridades locales, histórica en materia de seguridad: la ciudad registra la tasa de homicidios más baja de los últimos 40 años, consolidando una reducción del 25 % en lo corrido del año frente al periodo anterior, aunque las autoridades investigan un nuevo caso de intolerancia en la zona nororiental en la madrugada de este lunes.

De acuerdo con el balance de la Secretaría de Seguridad, el acumulado pasó de 247 homicidios a la misma altura de 2025 a 183 en lo que va de 2026 con 163 hombres y 20 mujeres, destacando además que el área metropolitana suma 145 días sin homicidios y reporta bajas significativas en meses críticos como febrero. La Candelaria se mantiene como la comuna con mayor incidencia, pasando de 44 casos el año pasado a 41 en el presente año.

"Tenemos hoy a tres días de acabarse septiembre el mes menos violento en la historia de Medellín. Pasamos de tener homicidios en el 91 hasta 800 muertes al mes. Veníamos con muertes y homicidios de 22 muertes al mes, ya las más bajas de los últimos 40 años. Y en lo que va de septiembre cinco muertes violentas", manifestó el alcadel de Medellín, Federico Gutiérrez.

Homicidio por intolerancia este lunes en Medellín

A pesar de esta tendencia general a la baja, se registró un hecho de intolerancia en el sector El Cubo, del barrio Santo Domingo. Un ciudadano se presentó en la estación de policía de Popular para confesar que, tras una riña mientras consumía licor dentro de una vivienda, atacó con un arma cortopunzante en el pecho a su compañero de tragos.



La víctima fue identificada como Jhon Arias Castro, de 44 años y oriundo de Buenaventura, cuyo cuerpo quedó sobre un colchón al interior de la residencia.

Tras la inspección técnica al cadáver, las autoridades confirmaron la captura inmediata de un hombre de 38 años señalado como presunto responsable del ataque, quien fue dejado a disposición de la fiscalía mientras la ciudad evalúa este nuevo contraste en medio de las cifras históricas de seguridad.