Día definitivo en Medellín: EPM evaluará si mantiene racionamiento y si es necesario extenderlo

Una semana de racionamiento, otra de ahorro voluntario y de nuevo estos últimos siete días con la medida de cortes de agua por ocho horas, desde la noche hasta la madrugada, en sectores del Nororiente y centroriente de la ciudad, aún no dejan un balance suficiente frente a lo que requiere para enfrentar el Fenómeno de El Niño.

Según datos entregados por el Empresas Públicas de Medellín, el comportamiento de los consumos durante los primeros días de la reciente semana mostró avances, pero también diferencias importantes entre las fuentes que abastecen a la capital antioqueña y el Valle de Aburrá.

El martes, los hogares y comercios que se abastecen del embalse de Piedras Blancas registró el mayor ahorro de la semana, con 94 litros por hogar, superando la meta de 92 litros diarios. En La Fe fueron 11 litros, frente a una meta de 70, mientras que Riogrande II no registró ahorro y, por el contrario, tuvo tres litros más de consumo.

Para el miércoles, el ahorro en Piedras Blancas fue de 45 litros por hogar, en La Fe de dos litros y en Riogrande II de diez. El jueves, los registros fueron de 60, 28 y 17 litros, respectivamente.



El viernes hubo una mejoría en las tres fuentes: Piedras Blancas alcanzó 80 litros de ahorro por hogar, La Fe llegó a 28 y Riogrande II a 29 litros. Sin embargo, solo Piedras Blancas se acercó medianamente a la meta establecida por EPM.

Fernando Calad Chica, subgerente de operación del sistema de Acueducto y alcantarillado de EPM, agradeció a la ciudadanía por el ahorro hasta ahora, pero reconoció que no es suficiente.

Publicidad

"Para poder proteger la continuidad del servicio de acueducto, EPM deberá implementar unas medidas adicionales en otros sectores del territorio, con el fin de promover un ahorro mediante la participación de la comunidad y también mediante interrupciones programadas adicionales", aseguró el funcionario.

Algunos ciudadanos consultados por el consumo que están teniendo por estos días de este servicio público admitieron lo urgente de ahorrar, "en la casa toda la vida, aunque implicaba un esfuerzo mayor, recogíamos las aguas de las lavadas de la lavadora. Reutilizar el agua lavar exteriores y también para regar las plantas. Las grandes industrias y los sectores que más consumen agua y energía deben realmente hacer cambios sustanciales y necesitamos soluciones a largo plazo".

A esto se suma el comportamiento del embalse que abastece al Nororiente de Medellín. Antes del regreso de los cortes, Piedras Blancas estaba en 76,8 % de su capacidad útil y un reporte reciente lo ubicó en 71,28 %, unos 310.000 metros cúbicos.

Publicidad

Así las cosas, este lunes, cuando se cumple una semana de la medida, EPM evaluará los resultados y determinará si mantiene los cortes nocturnos y si es necesario extenderlos a otras zonas de la ciudad.