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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Hay posibilidad del 98 % de que fenómeno de El Niño sea aún más fuerte en el Valle de Aburrá

Hay posibilidad del 98 % de que fenómeno de El Niño sea aún más fuerte en el Valle de Aburrá

Solo en septiembre se reporta un 82 % de menos lluvias en la subregión de Antioquia.

Calor
Calor.
Foto: Suministrada
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 25 de sept, 2026

El Valle de Aburrá comienza a sentir las consecuencias de las condiciones climáticas y de acuerdo con la actualización más reciente del proyecto SIATA, existe una probabilidad del 98 % de que el Fenómeno de El Niño alcance una categoría muy fuerte en los últimos tres meses del año.

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Daniel Ruiz, coordinador general del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá, explicó que también existe una probabilidad del 75 % de que la intensidad del Fenómeno de El Niño supere la registrada en eventos anteriores desde 1950.

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Entre los principales efectos asociados al fenómeno se encuentran una menor cobertura de nubes, mayor radiación solar sobre la superficie, incremento de las temperaturas del aire y una reducción de las precipitaciones.

"Para el trimestre septiembre, octubre, noviembre del 2026, nosotros argumentamos que esa temporada iba a tener acumulados de lluvia por debajo de condiciones normales. Un ejemplo lo tenemos ya en el mes de septiembre. El mes de septiembre ha mostrado, en términos generales, en todo el territorio metropolitano, acumulados de lluvia por debajo de condiciones normales", aseguró el experto.

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Además, las condiciones de déficit de lluvias ya se observan durante septiembre, ya que el pronóstico del SIATA a finales de agosto advertía que los acumulados de precipitación para septiembre, octubre y noviembre estarían por debajo de los valores normales.

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Las siete estaciones de monitoreo analizadas reportan acumulados equivalentes a apenas 18 % de lo esperado para un septiembre normal, es decir, un déficit cercano al 82 % frente al promedio histórico.

Por ahora, el SIATA mantiene el monitoreo permanente de las condiciones hidrometeorológicas del Valle de Aburrá y continuará analizando las temperaturas, precipitaciones y caudales, con el propósito de apoyar la toma de decisiones ante la evolución del fenómeno.

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