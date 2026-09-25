Autoridades en Medellín buscan en tres zonas a los responsables del asesinato de Esteban Ramírez. Dentro de los datos que ya tendría en su poder la Policía Nacional, está la identificación de los vehículos que habrían participado en el crimen.

El crimen de Esteban Ramírez, el hombre asesinado por robarle joyas y celulares en el barrio Belén Rosales, no solo ha causado indignación en Medellín sino que también ha encendido la preocupación de las autoridades que ya tendrían algunas pistas sobre el asesinato.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que se avanza en la investigación y que desde el momento en que se conoció el crimen impartió instrucciones a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá para identificar y capturar a los responsables.

Según explicó el mandatario, ya existen pistas que están siendo analizadas para tratar de dar con la ubicación exacta de los responsables que aún estarían en la capital de Antioquia.



“Estamos encima, hay buenas pistas. Estamos concentrados en tres zonas de la ciudad buscando a los participantes. Pero eso le digo una cosa, esos criminales van a caer y van a pagar y va a haber justicia. No hay derecho. Qué dolor, pero la instrucción mía es muy clara. Estoy pendiente de eso, cada media hora llamando”, aseguró.

Gutiérrez también indicó que ha mantenido comunicación con la familia de Esteban Ramírez y que también ha hablado directamente con el director nacional de la Policía Nacional, general Jesús Barrera, para que las labores avancen rápidamente y se capturen a los responsables del asesinato.

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Uno de los elementos clave de la investigación sería el sistema de videovigilancia de la ciudad, ya que de acuerdo con la información entregada, las autoridades han logrado identificar algunos de los vehículos que presuntamente habrían participado en el crimen.