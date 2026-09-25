En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias 'Araña'
Racionamiento de gas
Papa en Francia
Reunión Xi Jinping Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Ofrecen hasta $50 millones por información sobre asesinato de policías en Ábrego, Norte de Santander

Ofrecen hasta $50 millones por información sobre asesinato de policías en Ábrego, Norte de Santander

Las autoridades desplegaron un operativo conjunto entre Policía y Ejército para ubicar a los responsables del ataque, ocurrido cuando los uniformados se movilizaban hacia un colegio para realizar una actividad preventiva.

370350_Policía // Foto: Referencia AFP
Policía.
AFP
Por: Felipe García
|
Actualizado: 25 de sept, 2026

Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta $50 millones por información que permita esclarecer el asesinato de dos uniformados de la Policía ocurrido este viernes 25 de septiembre en Ábrego, Norte de Santander, y que conduzca a la identificación y captura de los responsables.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

De acuerdo con el coronel Carlos Angarita, comandante del Departamento de Policía Norte de Santander, el ataque ocurrió hacia las 9:30 de la mañana, cuando los uniformados se desplazaban en un vehículo institucional para adelantar una actividad preventiva en un colegio del municipio. Según la información preliminar, fueron atacados con armas de fuego por sujetos que se movilizaban en otro vehículo y que posteriormente huyeron en dirección hacia Cúcuta.

Últimas noticias

Gafas Meta salud ACV HIC.jpeg
Santanderes

Meta glasses, los lentes que HIC incorporó para acelerar la atención de pacientes con ACV

salud en Colombia.jpg
Santanderes

Corte pone condiciones a la UPC de 2027: "garantizar recursos suficientes para la salud"

En el hecho murieron el intendente César Augusto Rodríguez Nieves, de 40 años, y el auxiliar de Policía Brian Steven Lizarazo Torres, de 19 años, quienes se encontraban en cumplimiento de sus funciones.

Tras el ataque, la Policía, en coordinación con el Ejército Nacional, desplegó capacidades operativas e investigativas para ubicar a los responsables y establecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen. “Ofrecemos una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que nos permita esclarecer los hechos ocurridos y llegar con los responsables de este acto criminal”, señaló el coronel Angarita.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía suministrar cualquier información que pueda contribuir a la investigación, mientras los equipos de inteligencia e investigación criminal adelantan la búsqueda de los responsables. La Policía también expresó su solidaridad con las familias de los dos uniformados y aseguró que continuará con las acciones para lograr su judicialización.

Relacionados

Norte de Santander

Policía Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad