En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias 'Araña'
Racionamiento de gas
Papa en Francia
Reunión Xi Jinping Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Asesinan a dos policías mientras patrullaban en Ábrego, Norte de Santander

Asesinan a dos policías mientras patrullaban en Ábrego, Norte de Santander

De acuerdo a lo conocido por Blu Radio, el lugar donde fueron atacados los uniformados queda muy cerca de una institución educativa de esa zona del país.

Atentado en Abrego.
Atentado en Abrego.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de sept, 2026

Dos policías, un intendente identificado como Cesar Augusto Rodríguez Nieves y el patrullero Brayan Estiven Lizarazo, fueron asesinados este viernes cuando patrullaban en un vehículo de la institución por una de las vías principales del municipio de Ábrego, Norte de Santander, exactamente sobre la vía que conduce hacia Cúcuta, sector La Estancia. Allí, fueron atacados con armas largas por varios hombres.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Le puede interesar: Alerta en Santander por amenazas contra funcionarios del Inpec y supuesto plan pistola

Últimas noticias

Último día de Gustavo Petro como presidente de Colombia
Nación

Petro habría buscado que paramilitares acusaran a De La Espriella y Uribe

Qué es el glufosinato de amonio.
Nación

MinJusticia impugnó suspensión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo

De acuerdo a lo conocido por Blu Radio, el lugar donde fueron atacados los uniformados queda muy cerca de una institución educativa de esa zona del país.

Segundo ataque durante plan pistola en Norte de Santander

Hay que decir que este es el segundo ataque en el Catatumbo contra miembros de la fuerza pública en medio del denominado plan pistola. El primer caso se registró el pasado lunes en el barrio Galán del municipio de Ocaña, dejando como resultado a un policía herido.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Recompensa por responsables

Publicidad

La Gobernación de Norte de Santander ofreció una recompensa de $50.000.000 millones por información que permita dar con el paradero de los responsables del asesinato de los dos policías en esa zona del departamento.

Relacionados

Noticias de hoy

Policía Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad