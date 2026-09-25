Asesinan a dos policías mientras patrullaban en Ábrego, Norte de Santander

Dos policías, un intendente identificado como Cesar Augusto Rodríguez Nieves y el patrullero Brayan Estiven Lizarazo, fueron asesinados este viernes cuando patrullaban en un vehículo de la institución por una de las vías principales del municipio de Ábrego, Norte de Santander, exactamente sobre la vía que conduce hacia Cúcuta, sector La Estancia. Allí, fueron atacados con armas largas por varios hombres.

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De acuerdo a lo conocido por Blu Radio, el lugar donde fueron atacados los uniformados queda muy cerca de una institución educativa de esa zona del país.

Segundo ataque durante plan pistola en Norte de Santander

Hay que decir que este es el segundo ataque en el Catatumbo contra miembros de la fuerza pública en medio del denominado plan pistola. El primer caso se registró el pasado lunes en el barrio Galán del municipio de Ocaña, dejando como resultado a un policía herido.

Recompensa por responsables

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La Gobernación de Norte de Santander ofreció una recompensa de $50.000.000 millones por información que permita dar con el paradero de los responsables del asesinato de los dos policías en esa zona del departamento.