Gobierno nacional adopta nuevas medidas frente a Plan Pistola contra el Inpec

Este sábado 11 de octubre se llevó a cabo una reunión de seguimiento para abordar los recientes ataques contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). La mesa de seguridad contó con la presencia de los ministros de Justicia y del Derecho, Eduardo Montealegre, y del Interior, Armando Benedetti, así como Fabio Arias Giraldo, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y representantes de los organismos de inteligencia.

Durante la reunión, se discutieron varios puntos clave para implementar medidas que dignifiquen las condiciones laborales del equipo de custodia y los funcionarios del Inpec. Según lo acordado, cada mes se busca realizar consejos que permitan dar seguimiento a la situación de seguridad y el panorama que viven los funcionarios del Inpec.

Armando Benedetti. Foto: Suministrada.

“Para nosotros, los funcionarios administrativos, la prima de riesgo, es un avance grandioso, porque son 30 años en los cuales no la hemos podido tener y eso, para los funcionarios del Inpec, para el Gobierno Nacional, es algo para festejar”, señaló Miriam Jiménez, representante Asonalpencad.

El presidente de la CUT, Fabio Arias Giraldo, destacó la importancia de proteger la vida y la integridad de los funcionarios del Inpec, quienes han sido objeto de amenazas y ataques en las últimas semanas.



“Se realizará seguimiento a las cuestiones que ellos ya han acordado, especialmente a una política criminalística y penitenciaria, que sí sea una política pública que verdaderamente vaya al fondo de la problemática que se tiene en el país y pueda dar resultados muy positivos en términos generales, inclusive de lo que hemos llamado la paz total” afirmó el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias Giraldo.

Por el momento, las autoridades continúan trabajando en las hipótesis sobre los ataques y se espera que se tomen medidas adicionales para garantizar la seguridad en los centros penitenciarios.