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Alerta en Santander por amenazas contra funcionarios del Inpec y supuesto plan pistola

Ante este panorama, las autoridades anunciaron una recompensa de hasta $100 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables de los hechos violentos contra el Inpec.

FOTO SEGURIDAD CÁRCELS SANTANDER.jpg
FOTO: Seguridad cárceles de Santander- suministrada por Gobernación de Santander
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 21 de sept, 2026

Autoridades de Santander y del área metropolitana de Bucaramangs se encuentran en máxima alerta ante las amenazas contra funcionarios del Inpec, luego del traslado de peligrosos jefes de estructuras criminales desde otras regiones del país a la cárcel de Palogordo, en Girón.

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Entre los internos trasladados se encuentran Digno Palomino, señalado como integrante de Los Pepes, y alias ‘Firu’, relacionado con las disidencias de Calarcá en Antioquia. Las autoridades buscan evitar que las confrontaciones y retaliaciones de organizaciones criminales de otras regiones se trasladen a Santander.

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La preocupación aumentó durante las últimas 48 horas, luego de que el dragoneante Derlin Fabián Chacón Páez fuera atacado con arma de fuego en el barrio Alfonso López de Bucaramanga. Además, comenzaron a circular panfletos atribuidos a una organización criminal que se autodenomina ‘La Estructura’, en los que se intimida a trabajadores del sistema penitenciario.

Otro elemento que encendió las alarmas fue la circulación de un video en redes sociales en el que un hombre encapuchado y armado amenaza directamente a funcionarios del Inpec y menciona un supuesto “plan pistola”. En la grabación también se hace referencia a internos vinculados al denominado Plan Dominó.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga adelanta las investigaciones para establecer quién aparece en el video, cuándo fue grabado y cuál es su origen, así como determinar la veracidad de las amenazas.

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Ante este panorama, las autoridades anunciaron una recompensa de hasta $100 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables de los hechos violentos y de las amenazas contra los funcionarios del Inpec.

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Juan José Gómez, secretario de Seguridad de Girón, explicó que los recursos serán aportados entre la Gobernación de Santander y los municipios del área metropolitana.

Por su parte, el gobernador Juvenal Díaz Mateus advirtió que los problemas generados por las estructuras criminales en otras regiones del país no pueden trasladarse a Santander y pidió reforzar las medidas de seguridad alrededor de los establecimientos penitenciarios y sus funcionarios.

La cárcel de Palogordo, en Girón, ha recibido en las últimas semanas a internos considerados de alta peligrosidad provenientes de otras regiones. Este movimiento penitenciario ha generado preocupación entre las autoridades locales por posibles retaliaciones de las estructuras a las que pertenecen o de organizaciones enemigas.

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El ataque contra un funcionario del Inpec y la aparición de mensajes amenazantes son ahora materia de investigación. Las autoridades mantienen activados los protocolos de seguridad para los trabajadores penitenciarios y analizan si existe una amenaza concreta contra ellos.

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