Aceptan tutela contra Luis Díaz y James Rodríguez por "traición a la patria"

El director de Blog Deportivo y Gol Caracol, Javier Hernández Bonnet, dio a conocer que este lunes llegó a la Federación Colombiana de Fútbol que es requerida para que entregue las direcciones de Luis Díaz y James Rodríguez por un tutela en su contra por "traición a la patria", la cual fue radicada el pasado 16 de junio en el Juzgado Tercero para Causas Menores de Suba, Bogotá.

"Acaba de ser requerida la Federación Colombiana de Fútbol para que entregue las direcciones de Luis Díaz y James Rodríguez, en el marco de una tutela presentada por una acusación de “traición a la patria”. Lo grave del caso es que lo que comenzó como una mezcla de broma y situación seria, ya llegó a instancias judiciales, pues el Juzgado Tercero de Pequeñas Causas de Suba, en Bogotá, le ha dado vía libre y ha hecho el requerimiento a la Federación", explicó Bonnet en la emisión de Noticias Caracol.

De acuerdo con información preliminar, la tutela fue puesta por un video que circuló en redes sociales en donde, supuestamente, los futbolistas de la Selección Colombia hacían apología a la campaña de Abelardo De La Espriella, sin embargo, dicha publicación fue generada con inteligencia artificial, pese que el demandante consideró que "era traición, pero "la puso como una broma", sin esperar que iba a ser aceptada.

Por el momento, no hay más detalles en torno a esta información y se espera que la FCF se pronuncia al respecto. Sin embargo, el tema ha dado de qué hablar y ha generado una fuerte polémica en redes sociales.