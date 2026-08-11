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Blu Radio  / Judicial  / Tres civiles habrían resultado heridos tras bombardeo en San Calixto

Tres civiles habrían resultado heridos tras bombardeo en San Calixto

La Defensoría del Pueblo informó que se encuentra verificando posibles afectaciones a la población civil tras un bombardeo registrado en la vereda El Sinaí, en San Calixto, zona rural de El Tarra.

Bombardeo-Ejercito.png
Ejército
Foto: @COL_EJERCITO
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: 11 de ago, 2026

De acuerdo con información conocida por la Defensoría del Pueblo, tres campesinos, entre ellos una mujer de 44 años, habrían resultado heridos durante la operación contra el ELN en el Catatumbo.

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Según la entidad, los hechos también habrían provocado desplazamientos forzados hacia la cabecera municipal de El Tarra. Por esta razón, la entidad pidió a las autoridades garantizar atención humanitaria y solicitó a la Fuerza Pública reforzar la planeación de sus operaciones para prevenir afectaciones a la población civil.

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“Nuestros equipos en territorio se están movilizando para apoyar las labores de articulación institucional y verificación de la situación, en coordinación con las personerias municipales para hacer seguimiento a las necesidades de protección y atención de las comunidades afectadas”.

Frente a lo ocurrido, la representante a la Cámara por Norte de Santander, Diana Riveros, pidió que las acciones de seguridad en el Catatumbo tengan como prioridad la protección de las comunidades.

“La lucha contra los grupos armados ilegales es una responsabilidad del estado, pero en cualquier circunstancia, la vida y la integridad de la población civil deben ser una prioridad. (…) A los grupos armados les pido, no involucren a la población civil en el conflicto. A las autoridades garanticen proteger a quienes nada tienen que ver con la confrontación”, señaló.

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