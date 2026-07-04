Liberan al militar retirado Jhon Ortiz tras 73 días de secuestro en el Catatumbo

Después de 73 días en cautiverio, Jhon Ortiz recuperó la libertad y se reunió nuevamente con su familia, poniendo fin a más de dos meses de incertidumbre desde que fue secuestrado junto con su hermano en el municipio de Ocaña, Norte de Santander.

El militar retirado había sido secuestrado el pasado 22 de abril junto con el ingeniero civil Nadín Ortiz, cuando ambos regresaban del Centro de Diagnóstico Automotriz y transitaban por el sector de Acolsure, en la vía hacia la granja El Algodonal de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña. Hombres armados interceptaron la camioneta en la que se movilizaban y los obligaron a dirigirse hacia un destino desconocido.

El secuestro quedó registrado por cámaras de seguridad, cuyas imágenes fueron incorporadas a las investigaciones adelantadas por las autoridades para esclarecer el caso.

El primero en recuperar la libertad fue Nadín Ortiz, el pasado 12 de junio, tras permanecer cerca de 50 días en cautiverio. Desde entonces continuaron las labores institucionales para lograr el regreso de Jhon, quien finalmente fue liberado en un punto no revelado de la región del Catatumbo.



Tras su liberación, Jhon Ortiz fue sometido a una valoración médica para verificar su estado de salud antes de reencontrarse con sus familiares.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cómo se produjo la liberación ni han confirmado cuál fue el grupo armado responsable del secuestro.

Tras confirmarse la liberación, el secretario de Gobierno de Ocaña, Hugo Eduardo Guerrero, expresó su solidaridad con las familias víctimas del secuestro y reiteró el llamado para que quienes permanecen privados de la libertad en la región regresen cuanto antes a sus hogares.

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El funcionario también recordó los casos de Jorge Trigos Álvarez, secuestrado el 15 de febrero de este año; del abogado Sanín Antonio Mena, en cautiverio desde mayo de 2023; y del avicultor Evangelista Bohórquez Contreras, secuestrado en marzo de 2020, insistiendo en la necesidad de que todos ellos recuperen la libertad.