Recompensa de $100 millones por responsables de amenazas contra funcionarios del Inpec en Santander

Una recompensa de 100 millones de pesos fue anunciada para obtener información que permita identificar y capturar a los responsables de los recientes hechos violentos y amenazas contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, en Santander.

La decisión se conoce en medio de la alerta de seguridad que se mantiene en Bucaramanga, Girón y los alrededores de la cárcel de Palogordo, luego de varios hechos que han puesto bajo presión a los trabajadores del sistema penitenciario.

Juan José Gómez, secretario de Seguridad de Girón, explicó que parte de los recursos serán aportados por el departamento y otra parte por los municipios del área metropolitana.

“Estamos hablando de una recompensa de 100 millones de pesos; una parte la pone Santander y otra los municipios del área metropolitana, con el fin de dar con los responsables que han venido cometiendo estos hechos violentos”, señaló el funcionario.



Tomada de redes sociales

Uno de los elementos que encendió las alarmas fue la circulación de un video en redes sociales en el que un hombre encapuchado y armado amenaza directamente a funcionarios del Inpec y menciona un supuesto “plan pistola”.

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En la grabación se hace referencia a los internos vinculados al Plan Dominó y se advierte que los funcionarios penitenciarios podrían convertirse en objetivo de ataques.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga ya adelanta la investigación para establecer quién aparece en el video, cuándo fue realizado y cuál es su origen.

Una serie de hechos mantienen en alerta a las autoridades, el pasado 18 de septiembre fue encontrado un cilindro abandonado en una vía cercana a la cárcel de Palogordo, acompañado de un mensaje amenazante dirigido a funcionarios del Inpec.

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Ese mismo día, el dragoneante Derlin Fabián Chacón Páez fue atacado con arma de fuego en el barrio Alfonso López de Bucaramanga.

La situación coincide con los movimientos de internos de alta peligrosidad hacia establecimientos penitenciarios de máxima seguridad, entre ellos Palogordo, en Girón.

En los últimos días, además, se conoció el traslado de Digno Palomino, señalado por las autoridades como cabecilla de la estructura Los Pepes, hacia Palogordo.

El movimiento generó nuevas alertas de seguridad en Santander, aunque las autoridades han sido cautelosas al establecer una relación directa entre este traslado y los recientes hechos violentos.

La Gobernación de Santander también confirmó la circulación de un panfleto en el que supuestamente varias estructuras criminales anuncian una alianza para rechazar los traslados de internos hacia cárceles de máxima seguridad.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades reforzaron los dispositivos de seguridad alrededor de Palogordo y en diferentes puntos del área metropolitana.