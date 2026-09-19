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Santander pide consejo de seguridad nacional por hechos de violencia contra guardias del Inpec

La solicitud busca fortalecer la seguridad de los guardianes del Inpec y del área metropolitana quienes han sido victimas de amenazas, tras el traslado de internos de alta peligrosidad a la cárcel de Palogordo, en Girón.

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Juvenal Díaz, gobernador de Santander
// Foto: Gobernación de Santander
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 19 de sept, 2026

Una serie de hechos violentos registrados en Bucaramanga y Girón, varios de ellos relacionados con funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), llevó al gobernador de Santander, Juvenal Díaz, a solicitar al Gobierno nacional un consejo de seguridad para analizar la situación del departamento y, especialmente, las condiciones de seguridad alrededor de la cárcel de Palogordo.

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La preocupación aumentó después del asesinato del inspector del Inpec Efraín Quesada Urrego, ocurrido el pasado 6 de agosto cuando se dirigía a iniciar su jornada laboral en la cárcel de Palogordo, en Girón. El funcionario fue atacado a tiros a pocos metros del establecimiento penitenciario y posteriormente murió por la gravedad de las heridas.

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A este caso se sumó el ataque ocurrido este viernes 18 de septiembre contra otro guardia del Inpec en el barrio Alfonso López de Bucaramanga. El funcionario fue atacado con arma de fuego cuando se encontraba en vía pública y resultó herido, por lo que fue trasladado al Hospital Universitario de Santander.

En Girón, además, durante la noche del jueves 17 de septiembre fue asesinado Andrey Mora Pérez, de 36 años, quien trabajaba como islero en una estación de servicio ubicada en el kilómetro 6,3 del Anillo Vial.

Dos hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron al establecimiento y le dispararon. La Policía adelanta la investigación para establecer los móviles y determinar si este homicidio tiene alguna relación con las amenazas conocidas en la zona.

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En medio de este panorama, también se registró el hallazgo de un cilindro acompañado de mensajes amenazantes contra funcionarios del Inpec en inmediaciones de la cárcel de Palogordo.

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Los equipos antiexplosivos verificaron el elemento y descartaron que representara un riesgo de detonación.

Para el gobernador, sin embargo, este episodio hace parte de un conjunto de situaciones que deben ser analizadas de manera integral y no como hechos aislados.

La Gobernación también ha advertido sobre un panfleto en el que, según las autoridades, estructuras criminales anuncian una supuesta unión para rechazar los recientes traslados de internos de alta peligrosidad hacia cárceles de máxima seguridad.

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Ante este escenario, Juvenal Díaz planteará al Gobierno nacional la realización de un consejo de seguridad nacional, con participación de las autoridades nacionales, para revisar la situación de seguridad de Bucaramanga, Girón y los demás municipios del área metropolitana, así como las condiciones alrededor de los establecimientos penitenciarios.

El mandatario también ha cuestionado la concentración de internos de alta peligrosidad en Palogordo, resaltando que no se puede trasladar un problema de un departamento a otro, po rlo que ha pedido revisar cómo se están realizando estos traslados y si es necesario distribuir a estos reclusos entre diferentes cárceles de máxima seguridad del país.

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