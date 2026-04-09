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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Atentan contra subdirector de la cárcel Palogordo de Girón

Atentan contra subdirector de la cárcel Palogordo de Girón

Este caso genera preocupación por la seguridad de los funcionarios del sistema penitenciario en el área metropolitana de Bucaramanga.

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