Atentan contra subdirector de la cárcel Palogordo de Girón

Un atentado armado se registró en la noche de este jueves contra el subdirector de la cárcel de alta y mediana seguridad de Palogordo, ubicada en Girón. El funcionario resultó ileso.

De acuerdo con información preliminar, el ataque ocurrió hacia las 7:00 p. m. en el sector del anillo vial, cuando la víctima llegaba a su lugar de residencia. Sujetos armados, que al parecer lo venían siguiendo desde el centro penitenciario, dispararon en al menos cuatro ocasiones contra la camioneta en la que se movilizaba.

A pesar de la gravedad del hecho, el subdirector no sufrió heridas. Las autoridades adelantan un operativo en la zona para dar con los responsables y esclarecer los móviles del atentado.

Este caso genera preocupación por la seguridad de los funcionarios del sistema penitenciario en el área metropolitana de Bucaramanga.



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