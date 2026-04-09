Santa Fe vs. Peñarol EN VIVO: online y gratis la Copa Libertadores 2026

Independiente Santa Fe HOY afronta una noche clave este jueves 9 de abril de 2026, cuando reciba a Peñarol de Uruguay en su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores. El compromiso se disputará en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, desde las 9:00 de la noche (hora de Colombia).

El equipo dirigido por Pablo Repetto llega a este duelo con la necesidad de recomponer su camino, luego de un rendimiento irregular en la Liga BetPlay. La Copa Libertadores aparece como una gran oportunidad para recuperar la confianza de la afición y encaminar el proyecto deportivo en este 2026.

Enfrente estará Peñarol, uno de los equipos históricos del continente, que buscará sumar puntos fuera de casa en el inicio del Grupo E.



Ver EN VIVO Santa Fe HOY vs. Peñarol

El partido entre Independiente Santa Fe y Peñarol podrán seguir la narración en vivo, gratuita y online mediante el canal de YouTube de Blog Deportivo de Blu Radio, con análisis y comentarios en tiempo real.

Hora del partido Santa Fe vs. Peñarol

Fecha: jueves 9 de abril de 2026

Hora: 9:00 p. m. (Colombia)

Estadio: Nemesio Camacho El Campín (Bogotá)

Posibles alineaciones Santa Fe vs. Peñarol

Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Yilmar Velásquez, Daniel Torres; Johan Torres, Omar Fernández, Luis Palacios; Hugo Rodallega.

Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Yilmar Velásquez, Daniel Torres; Johan Torres, Omar Fernández, Luis Palacios; Hugo Rodallega. Peñarol: Sebastián Britos; Franco Escobar, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera, Jesús Trindade; Roberto Fernández, Eric Remedi, Gastón Togni; Leonardo Fernández, Matías Arezo y Luis Angulo.

Un debut con presión y expectativa

Para Santa Fe, este primer partido no solo representa el inicio de su camino internacional, sino también una prueba importante para medir el nivel competitivo del equipo ante rivales de peso. Sumar en casa será clave para aspirar a la clasificación a los octavos de final.



La afición cardenal espera una reacción inmediata del equipo en el torneo más importante de clubes en Sudamérica, en una noche que promete emociones en Bogotá.