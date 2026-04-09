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Santa Fe vs. Peñarol EN VIVO: online y gratis la Copa Libertadores 2026

El cuadro cardenal empieza su camino en la Copa Libertadores y en condición de local espera sumar sus primeros tres puntos para alcanzar el objetivo de los octavos de final.

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