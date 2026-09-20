Incendio en Cúcuta destruyó al menos siete viviendas en el barrio Las Cumbres.

Un incendio registrado durante la tarde de este domingo en el sector Las Cumbres, en Cúcuta, afectó preliminarmente al menos siete viviendas. Los organismos de socorro lograron controlar las llamas y ahora las autoridades avanzan en la evaluación de los daños.

Fabián Prato, secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cúcuta, explicó a medios locales que todavía no existe un balance definitivo de la emergencia, debido a que los equipos permanecen en la zona realizando la caracterización de cada una de las viviendas afectadas.

De acuerdo con la información preliminar, algunas de las estructuras habrían sufrido pérdida total. La evaluación permitirá establecer también cuántas personas resultaron damnificadas por el incendio.

Hasta el momento, las autoridades no reportan personas con afectaciones de gravedad como consecuencia de la emergencia.



La atención de la emergencia estuvo a cargo de unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cúcuta, que llegaron hasta el sector y lograron controlar el incendio. Mientras avanzan las labores de evaluación, las autoridades buscan establecer las circunstancias en las que se originó el fuego.

El secretario para la Gestión del Riesgo señaló que esperan el informe del coordinador de emergencias que permanece en el lugar para determinar cuál habría sido el detonante.

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El funcionario también señaló que Cúcuta ha registrado durante los últimos días otras emergencias relacionadas con incendios, tanto forestales en la zona rural como estructurales.

Por ahora, las autoridades mantienen la evaluación de las viviendas afectadas en Las Cumbres para establecer el balance definitivo de los daños y determinar el número de familias damnificadas.