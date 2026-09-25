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Golpe contra el Clan del Golfo en Antioquia: destruyen mina ilegal y caen dos vendedores de droga

En el Oriente antioqueño inutilizaron maquinaria que extraía tres kilos de oro mensuales, mientras que en el Bajo Cauca detuvieron a dos presuntos integrantes con estupefacientes.

Golpe a la minería ilegal en Sonsón, Antioquia.
Golpe a la minería ilegal en Sonsón, Antioquia.
Foto: Ejército Nacional.
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 25 de sept, 2026

Las Fuerzas Militares y los organismos de investigación reportaron dos golpes contundentes contra estructuras del Clan del Golfo en el departamento de Antioquia, afectando tanto sus redes de microtráfico en el Bajo Cauca como sus fuentes de financiación ilegal en el Oriente.

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El primer operativo se registró en el corregimiento El Jardín, zona rural del municipio de Cáceres. Allí, tropas del Gaula del Bajo Cauca, en coordinación con la Policía Nacional, capturaron en flagrancia a dos presuntos integrantes de la subestructura Yeison Leudo Chaverra.

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A los detenidos, señalados de dedicarse al tráfico de estupefacientes, les fueron incautadas 341 dosis de marihuana, 451 dosis de cocaína y un cuaderno con registros contables de la organización criminal.

De manera simultánea, en la vereda Piedras Blancas del municipio de Sonsón, unidades del Ejército Nacional y del CTI de la Fiscalía intervinieron una unidad de producción minera ilegal operada por la subestructura Gener Morales. En el lugar fue inutilizada maquinaria avaluada en más de 680 millones de pesos, que incluía una excavadora, tres motores diésel, cuatro clasificadoras metálicas, además de casi 1.400 galones entre ACPM y gasolina.

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Las autoridades destacaron que este complejo minero tenía la capacidad de extraer mensualmente unos 3.000 gramos de oro, con un valor comercial aproximado de 1.300 millones de pesos. Tanto los capturados en Cáceres como los elementos incautados en ambos procedimientos quedaron a disposición de las autoridades judiciales competentes.

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