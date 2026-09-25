Con drones, Ejército localizó laboratorio de pasta base de coca del Clan del Golfo en Chocó

Un laboratorio clandestino utilizado para el procesamiento de pasta base de coca fue localizado y destruido por tropas del Ejército Nacional en zona rural de Unguía, Chocó, en medio de operaciones contra las economías ilícitas del Clan del Golfo.

La estructura fue ubicada gracias al trabajo de aeronaves remotamente tripuladas, que permitieron identificar el punto exacto en medio de una zona boscosa. El laboratorio había sido construido de manera artesanal y permanecía oculto entre la vegetación.

Hasta el lugar llegaron tropas de la Brigada 17, con apoyo de la Policía Nacional, quienes encontraron cerca de 600 litros de insumos líquidos y aproximadamente 200 libras de insumos sólidos utilizados para el procesamiento de la droga.

Hasta el lugar llegaron tropas de la Brigada 17. Foto: Ejército

De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por el Ejército, el laboratorio estaría bajo control de la subestructura Efrén Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo y tendría una capacidad de producción superior a 300 libras de pasta base de coca mensuales.



Según la estimación de las autoridades, esta actividad ilegal le representaría a la estructura criminal ingresos superiores a los $320 millones cada mes, por lo que el operativo busca afectar directamente una de sus fuentes de financiación.

Así fue el hallazgo del laboratorio. Foto: Ejército

El Ejército señaló que este resultado hace parte de las operaciones sostenidas que adelanta la Séptima División contra las economías ilícitas en el Urabá antioqueño y chocoano. En lo corrido de 2026, la Brigada 17 ha reportado la ubicación y neutralización de 110 laboratorios destinados a la producción y procesamiento de drogas en esta región.

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Tras el hallazgo en Unguía, las tropas reforzaron el despliegue por tierra y aire para localizar otros laboratorios y posibles estructuras utilizadas por organizaciones criminales para mantener sus redes de producción y financiación ilegal.