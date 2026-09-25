Cine, deporte y música: estos son los planes para disfrutar este fin de semana en Antioquia

Cine, deporte y música, son algunos de los planes para este fin de semana en Antioquia, con programación especialmente en Medellín y la subregión del Suroeste.

Festival de cine de Jardín

Quienes disfrutan del séptimo arte tienen el plan en jardín con la versión 11 del festival de cine del municipio.

Osvaldo Osorio, programador del festival, explicó qué tendrá la programación que este año tendrá como tema los líderes sociales: "Una veintena de películas de distintas partes del mundo y épocas que le dan una mirada a estos personajes y a sus luchas. Va a haber mucho cine, va a haber muchas conferencias, lanzamientos de libros", señaló.

De esta manera, bajo la dirección del cineasta colombiano Víctor Gaviria, la programación de este año centra su mirada en el liderazgo social, con el objetivo de reconocer la dimensión afectiva, cotidiana y transformadora de líderes y lideresas campesinos, indígenas, afrodescendientes, diversidades y defensores ambientales.



Carrera de Las Rosas en Medellín

Para los amantes del deporte, este domingo se correrá en Medellín la Carrera de las Rosas, con distancias de 2, 5, 10, 15 y 21 kilómetros con un sentido social, como detalló Jorge Andrés Orozco, director de la carrera.

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"(Será) un evento deportivo que es la excusa para concientizar a miles y miles de mujeres para que lleguen a tiempo a un potencial diagnóstico de cáncer de mama", explicó Orozco.

Finalmente, en el Teatro del Tesoro, quienes buscan planes musicales podrán asistir al concierto sinfónico en homenaje a Leo Dan este sábado desde las 7:00 de la noche.