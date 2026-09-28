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Destruyen máquinas para extraer oro en el Bajo Cauca antioqueño; el 15 % llegaba al Clan del Golfo

Las rentas ilícitas en este lugar del departamento podían superar los 11.000 millones de pesos.

Golpe a la minería ilegal en el Bajo Cauca.
Golpe a la minería ilegal en el Bajo Cauca.
Tomada de @ABDELAESPRIELLA
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 28 de sept, 2026

Una operación de la Fuerza Pública permitió afectar un complejo minero dedicado a la extracción ilícita de oro en río Nechí, esto en jurisdicción de El Bagre. La información fue entregada por el presidente Abelardo De La Espriella que vinculó al Clan del Golfo con el accionar criminal.

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Según el mandatario, el procedimiento permitió la destrucción de tres dragones brasileños, dos excavadoras, cuatro dragas tipo buzo y 13 motores industriales.

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La información entregada por las autoridades deja en evidencia que en el punto intervenido se extraían aproximadamente 26,5 kilogramos de oro al mes, producción que tendría un valor cercano a 11.130 millones de pesos en el mercado informal.

El presidente Abelardo De La Espriella insistió que la operación también permitió afectar las finanzas de la Subestructura Uldar Cardona Rueda del Clan del Golfo, señalada de cobrar una extorsión equivalente al 15 % de la producción obtenida en la zona.

Las estimaciones indican que cada mes el Clan del Golfo podía cobrar hasta 1.669 millones de pesos, por lo que se calcula que las afectaciones en el Bajo Cauca antioqueño son de más de 6.000 millones de pesos.

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Hay que recordar que hace unos días se habían intervenido siete unidades productoras mineras en la vereda El Real de El Bagre, y en la vereda Tosnovan en Zaragoza, maquinaria con capacidad de producir 11.100 gramos de oro mensuales.

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Este volumen de mineral estaría avaluado en cerca de 5.000 millones de pesos y, presuntamente, los recursos obtenidos serían destinados al Clan del Golfo.

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