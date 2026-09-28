Murió peruano tras caer desde un tercer piso en Medellín; autoridades investigan

Un hombre de nacionalidad peruana, identificado como Alejandro Damian Salazar, de 39 años, falleció en el barrio Santa Mónica de Medellín en medio de hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.

De acuerdo con el reporte de la Policía, el hombre sufrió un trauma craneal severo, una fractura de radio derecho y una fractura abierta de cráneo.

Los hechos ocurrieron hacia las 3:55 de la madrugada del sábado 26 de septiembre, en la carrera 90A con calle 35A, cuando Salazar habría caído desde el tercer piso del inmueble hacia la vía pública. Fue trasladado a la Clínica Medellín de Occidente, donde permaneció bajo atención médica, pero falleció hacia las 2:40 de la madrugada de este domingo.

Según los testimonios recopilados por las autoridades, Salazar se encontraba con su pareja sentimental, una mujer de 26 años, y ambos estarían en estado de embriaguez. Uno de los testigos aseguró que escuchó a la pareja discutir antes de que el hombre cayera.



Otro residente del edificio manifestó que escuchó ruidos en el exterior y, al verificar desde su balcón, observó a Salazar colgado de una ventana. Según su relato, intentó ayudarlo a sostenerse, pero el hombre cayó al vacío y se golpeó contra el andén.

La mujer, quien posteriormente fue entrevistada por las autoridades, habría manifestado que Salazar intentaba ingresar por la ventana y que temía que la golpeara.

Publicidad

Por lo pronto, la Policía Judicial adelanta la investigación para establecer exactamente qué ocurrió. Las cámaras internas del edificio están pendientes de verificación y, según el reporte, al parecer estarían fuera de servicio. De momento, la Fiscalía abrió una noticia criminal por muerte por establecer y hasta el momento no se reportan capturas.