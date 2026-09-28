En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias 'Araña'
Ecopetrol
Robo en Bella Suiza, Usaquén
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Murió peruano tras caer desde un tercer piso en Medellín; autoridades investigan

Murió peruano tras caer desde un tercer piso en Medellín; autoridades investigan

Desde la capital de Antioquia indicaron que el hombre estaba en estado de embriaguez junto con su pareja, de 26 años.

Levantamiento de cadáver // Foto: AFP, imagen de referencia
Levantamiento de cadáver // Foto: AFP, imagen de referencia
AFP imagen de referencia
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 28 de sept, 2026

Un hombre de nacionalidad peruana, identificado como Alejandro Damian Salazar, de 39 años, falleció en el barrio Santa Mónica de Medellín en medio de hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

De acuerdo con el reporte de la Policía, el hombre sufrió un trauma craneal severo, una fractura de radio derecho y una fractura abierta de cráneo.

Últimas noticias

Golpe a la minería ilegal en el Bajo Cauca.jpg
Antioquia

Destruyen máquinas para extraer oro en el Bajo Cauca antioqueño; el 15 % llegaba al Clan del Golfo

Dos muertos en Ituango, Antioquia.jpg
Antioquia

Dos hombres murieron en Ituango, Antioquia, tras colapso de muro en caseta comunal

Los hechos ocurrieron hacia las 3:55 de la madrugada del sábado 26 de septiembre, en la carrera 90A con calle 35A, cuando Salazar habría caído desde el tercer piso del inmueble hacia la vía pública. Fue trasladado a la Clínica Medellín de Occidente, donde permaneció bajo atención médica, pero falleció hacia las 2:40 de la madrugada de este domingo.

Según los testimonios recopilados por las autoridades, Salazar se encontraba con su pareja sentimental, una mujer de 26 años, y ambos estarían en estado de embriaguez. Uno de los testigos aseguró que escuchó a la pareja discutir antes de que el hombre cayera.

Otro residente del edificio manifestó que escuchó ruidos en el exterior y, al verificar desde su balcón, observó a Salazar colgado de una ventana. Según su relato, intentó ayudarlo a sostenerse, pero el hombre cayó al vacío y se golpeó contra el andén.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

La mujer, quien posteriormente fue entrevistada por las autoridades, habría manifestado que Salazar intentaba ingresar por la ventana y que temía que la golpeara.

Publicidad

Por lo pronto, la Policía Judicial adelanta la investigación para establecer exactamente qué ocurrió. Las cámaras internas del edificio están pendientes de verificación y, según el reporte, al parecer estarían fuera de servicio. De momento, la Fiscalía abrió una noticia criminal por muerte por establecer y hasta el momento no se reportan capturas.

Relacionados

Antioquia

Valle de Aburrá

Medellín

Policía Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad