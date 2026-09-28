Dos hombres murieron en Ituango, Antioquia, tras colapso de muro en caseta comunal

Una emergencia se reportó en zona rural de Ituango, en donde Luis Andrés García y Yevinson Andrés Correa murieron y otra persona quedó herida, luego del colapso de uno de los muros de una caseta comunal de la vereda Pascuitá.

De acuerdo con el reporte entregado por organismos de socorro, varias personas se encontraban reunidas en el lugar cuando, de manera repentina, una de las paredes de la estructura se cayó sobre los presentes.

La situación generó momentos de angustia entre los habitantes de la vereda, por lo que, tras el desplome la propia comunidad inició las labores para retirar los escombros y facilitar el rescate de las personas atrapadas.

Según se conoció inicialmente, fueron tres las personas que quedaron bajo los restos de la estructura, dos de ellas fueron encontradas con vida y una murió en el lugar, debido al fuerte impacto sobre su humanidad.



No obstante, minutos después del desplome uno de los heridos falleció mientras esperaba ser trasladado, debido a la distancia entre la vereda y el casco urbano del municipio. La tercera persona fue llevada al hospital local y, al parecer, sus lesiones no son de gravedad.

Una de las posibles causas del accidente estaría relacionada con un plástico que había sido instalado para cubrir una parte de la estructura, mismo que habría acumulado agua debido a las lluvias, generando presión sobre el muro hasta provocar su caída.