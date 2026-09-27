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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / ¿Qué pasó con el bebé de 7 meses que murió en Medellín? Dicen que había "sufrido varias caídas"

¿Qué pasó con el bebé de 7 meses que murió en Medellín? Dicen que había "sufrido varias caídas"

La madre sostiene que el menor se cayó varias veces dentro de la vivienda, pero otras versiones han salido a la luz recientemente.

Bebé recién nacido
Bebé recién nacido
Foto: AFP, imagen de referencia
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 27 de sept, 2026

La muerte de Emmanuel Hernández Epinayuu sigue siendo toda una incógnita para los habitantes del Valle de Aburrá que aún no salen del asombro por el fallecimiento de este bebé de 7 meses que habría muerto por “varias caídas al interior de su vivienda”.

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Una vez se conoció esta lamentable situación, la institucionalidad en el municipio de Bello, lugar en donde vivía el bebé, pidió que todas las capacidades fueran dispuestas para establecer con exactitud qué ocurrió con el menor de edad.

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Según el reporte oficial de las autoridades, la madre de Emmanuel relató al personal médico que su hijo había sufrido “varias caídas al interior de su vivienda” en el barrio Nueva Jerusalén, hecho que levantó la alerta entre las autoridades.

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Imagen de referencia

No obstante, una gestora de la sala de transición del Hospital Pablo Tobón Uribe indicó que el niño murió por cuenta de un trauma craneoencefálico severo y, además, reportes también indican que el menor tenía síntomas como asfixia e insuficiencia respiratoria aguda, edema cerebral y choque traumático.

Ante la variedad de versiones el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, aseguró que las investigaciones están avanzadas para tratar de determinar, de manera prioritaria, cómo murió el menor de edad.

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"En un trabajo de corresponsabilidad con nuestra fiscalía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, avanzamos en la recolección de elementos materiales probatorios, entrevistas, labores de vecindario y demás actuaciones judiciales que permitan esclarecer lo sucedido", indicó.

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Por ahora y tras la inspección judicial del cuerpo en la institución de salud, los esfuerzos de las autoridades en el Valle de Aburrá se centran en determinar las circunstancias de lo ocurrido y si sus padres, primeros responsables de su cuidado, tienen alguna responsabilidad en el hecho.

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