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Blu Radio  / Judicial  / Capturan a mamá y padrastro como presuntos responsables de muerte de bebé de 2 años en Caldas

Capturan a mamá y padrastro como presuntos responsables de muerte de bebé de 2 años en Caldas

La menor falleció luego de permanecer cuatro días en la UCI de un hospital de alta complejidad en el municipio de La Dorada.

Capturados presuntos responsables de muerte de bebé en Caldas.
Capturados presuntos responsables de muerte de bebé en Caldas.
Foto: Policía Nacional.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de sept, 2026

Una bebé de 2 años murió luego de permanecer cuatro días en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Alta Complejidad del Magdalena Centro, en La Dorada, Caldas, a donde había ingresado con graves lesiones en diferentes partes del cuerpo.

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Por este caso, la Policía capturó, mediante orden judicial, a la madre de la menor, de 25 años, y a su padrastro, de 39, quienes son investigados como los presuntos responsables de los hechos.

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De acuerdo con la información conocida, la niña fue llevada inicialmente al Centro de Salud del barrio Las Ferias y, debido a la gravedad de su estado, fue remitida como urgencia vital al Hospital de Alta Complejidad, donde permaneció en estado crítico hasta su fallecimiento.

La investigación adelantada por la Policía y la Fiscalía se concentró en el entorno familiar de la menor. Información entregada por personas cercanas al núcleo familiar, sumada a los elementos recopilados por los investigadores, permitió obtener las órdenes de captura contra la pareja.

Según las autoridades, los adultos habrían señalado inicialmente que las lesiones se produjeron durante un supuesto episodio de rebeldía de la niña. Sin embargo, el avance de las investigaciones llevó a establecer una hipótesis diferente sobre el origen de las heridas.

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En un primer momento, la madre y el padrastro eran requeridos por el delito de tentativa de homicidio agravado. No obstante, tras la muerte de la menor, la Fiscalía adelanta las actuaciones para modificar la imputación por el delito de homicidio.

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Los capturados serán presentados ante un juez de control de garantías, quien legalizará las capturas y definirá si les impone una medida de aseguramiento mientras avanza el proceso judicial.

El alcalde de La Dorada, Freddy Saldaña, lamentó públicamente la muerte de la menor y pidió que el caso sea esclarecido por las autoridades.

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