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Blu Radio  / Judicial  / Fiscalía interroga a exmilitar por disparo en piso 26 de Procuraduría y evalúa tres hipótesis

Fiscalía interroga a exmilitar por disparo en piso 26 de Procuraduría y evalúa tres hipótesis

En paralelo, la defensa de “Kiko Gómez” solicitó nuevamente a la Fiscalía que escuche al exgobernador en declaración jurada dentro de esta investigación.

Procuraduría General de la Nación
Procuraduría General de la Nación
Foto: Procuraduría
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 21 de sept, 2026

La Fiscalía General de la Nación citó a interrogatorio a un exmilitar en retiro dentro de una de las líneas de investigación que se adelantan por el disparo registrado en el piso 26 de la Procuraduría General de la Nación, donde fueron encontrados un proyectil y afectaciones en los ventanales.

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Las autoridades manejan tres hipótesis para establecer el origen del disparo. Una de ellas está relacionada con el exgobernador de La Guajira Juan Francisco Gómez, conocido como ‘Kiko Gómez’; otra apunta a una riña que se habría presentado en el sector de la Circunvalar y una tercera contempla que se haya tratado de una bala perdida.

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El exmilitar citado estaría relacionado con esta última hipótesis, debido a que tendría vínculos con el sector vecino al lugar desde donde habría sido realizado el disparo. Su interrogatorio hace parte de las diligencias que adelanta la Fiscalía para establecer las circunstancias en las que se produjo el impacto que terminó afectando las instalaciones de la Procuraduría.

En paralelo, la defensa de Juan Francisco Gómez solicitó nuevamente a la Fiscalía que escuche al exgobernador en declaración jurada dentro de esta investigación. La petición fue presentada mediante un memorial dirigido a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, por el abogado Juan Felipe Criollo, apoderado de Gómez Cerchar.

En el documento, el defensor cuestionó los señalamientos que públicamente han relacionado a su representado con el episodio ocurrido en el piso 26 de la Procuraduría y pidió que la investigación avance a partir de elementos técnicos que permitan establecer objetivamente lo ocurrido.

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La solicitud busca que el exgobernador pueda entregar su versión dentro de la indagación.

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